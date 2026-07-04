3 июля сборная Египта переиграла Австралию в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:2) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В овертайме, на 119-й минуте, главный тренер соккеруз Тони Попович произвел замену голкиперов под серию пенальти – вместо Патрика Бича он выпустил опытного Мэтью Райана, для которого это уже четвертый мундиаль в карьере.

Замена вратарей не оправдала надежд – Райан пропустил все четыре удара от египтян, так и не сумев стать героем для своей сборной.

Стоит отметить, что основным голкипером Австралии перед ЧМ-2026 был именно Райан, и появление Бича в стартовом составе команды на матч 1-го тура группового этапа против Турции (2:0) было неожиданным.

Но Патрик зарекомендовал себя, оформив 8 сейвов против турков, один против США и два с Парагваем. В игре с Египтом он трижды спас Австралию, в чатсности исполнив безумный сейв левой рукой на 90+3-й минуте после удара головой в противоход от Рами Рабиа.

ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары