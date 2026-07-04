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  4. ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары
Чемпионат мира
04 июля 2026, 00:34 |
142
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ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары

Попович неудачно заменил Патрика Бича на Мэтью Райана в матче 1/16 финала ЧМ с Египтом

04 июля 2026, 00:34 |
142
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ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля сборная Египта переиграла Австралию в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:2) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В овертайме, на 119-й минуте, главный тренер соккеруз Тони Попович произвел замену голкиперов под серию пенальти – вместо Патрика Бича он выпустил опытного Мэтью Райана, для которого это уже четвертый мундиаль в карьере.

Замена вратарей не оправдала надежд – Райан пропустил все четыре удара от египтян, так и не сумев стать героем для своей сборной.

Стоит отметить, что основным голкипером Австралии перед ЧМ-2026 был именно Райан, и появление Бича в стартовом составе команды на матч 1-го тура группового этапа против Турции (2:0) было неожиданным.

Но Патрик зарекомендовал себя, оформив 8 сейвов против турков, один против США и два с Парагваем. В игре с Египтом он трижды спас Австралию, в чатсности исполнив безумный сейв левой рукой на 90+3-й минуте после удара головой в противоход от Рами Рабиа.

ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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пхахаха за такое решение тренер должен быть немедленно уволен и подвергнут экзекуции 
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