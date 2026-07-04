Сетка ЧМ-2026. Австралия и Египет определили возможного соперника Аргентины
Египтяне в серии пенальти переиграли австралийцев и пробились в 1/8 финала мундиаля
Сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
3 июля египтяне в серии пенальти переиграли Австралию со счетом 4:2 после ничейного результата 1:1 по итогам основного времени и овертайма.
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Следующим соперником Египта может стать Аргентина, если действующие чемпионы мира в своем пединке 1/16 финала переиграют Кабо-Верде.
Египет стал 14-м участником плей-офф. На ЧМ-2026 осталось провести всего два матча 1/16 финала: Аргентина – Кабо-Верде (соперник Египта) и Колумбия – Гана (соперник Швейцарии).
Определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.
Египет на групповом этапе занял второе место в квартете G благодаря ничьим с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победе над Новой Зеландией (3:1).
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля
Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Хани, 55 (автогол) – Ашур, 13
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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