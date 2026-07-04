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Чемпионат мира
04 июля 2026, 00:10 | Обновлено 04 июля 2026, 00:30
588
0

Сетка ЧМ-2026. Австралия и Египет определили возможного соперника Аргентины

Египтяне в серии пенальти переиграли австралийцев и пробились в 1/8 финала мундиаля

04 июля 2026, 00:10 | Обновлено 04 июля 2026, 00:30
588
0
Сетка ЧМ-2026. Австралия и Египет определили возможного соперника Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

3 июля египтяне в серии пенальти переиграли Австралию со счетом 4:2 после ничейного результата 1:1 по итогам основного времени и овертайма.

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Следующим соперником Египта может стать Аргентина, если действующие чемпионы мира в своем пединке 1/16 финала переиграют Кабо-Верде.

Египет стал 14-м участником плей-офф. На ЧМ-2026 осталось провести всего два матча 1/16 финала: Аргентина – Кабо-Верде (соперник Египта) и Колумбия – Гана (соперник Швейцарии).

Определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Египет на групповом этапе занял второе место в квартете G благодаря ничьим с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победе над Новой Зеландией (3:1).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля

Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Хани, 55 (автогол) – Ашур, 13

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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