Сетка ЧМ-2026. Австралия и Египет определили возможного соперника Аргентины

Сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

3 июля египтяне в серии пенальти переиграли Австралию со счетом 4:2 после ничейного результата 1:1 по итогам основного времени и овертайма.

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Следующим соперником Египта может стать Аргентина, если действующие чемпионы мира в своем пединке 1/16 финала переиграют Кабо-Верде.

Египет стал 14-м участником плей-офф. На ЧМ-2026 осталось провести всего два матча 1/16 финала: Аргентина – Кабо-Верде (соперник Египта) и Колумбия – Гана (соперник Швейцарии).

Определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Египет на групповом этапе занял второе место в квартете G благодаря ничьим с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победе над Новой Зеландией (3:1).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 3 июля

Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Хани, 55 (автогол) – Ашур, 13

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1

– 0:1 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

– 1:1 (пен. 2:3) 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

– 1:2 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

– Швеция – 3:0 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

– Эквадор – 2:0 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1

– ДР Конго – 2:1 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)

– Сенегал – 3:2 (д.в.) 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0

– Босния и Герцеговина – 2:0 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0

– Австрия – 3:0 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1

– Хорватия – 2:1 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0

– Алжир – 2:0 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)

– 1:1 (пен. 2:4) 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

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