ОФИЦИАЛЬНО. Лидс оформил рекордный трансфер, отдав 40 млн евро за защитника

«Сассуоло» официально продал 23-летнего центрального защитника Тарика Мухаремовича в «Лидс» за сумму, составляющую 40 миллионов евро, половина которой достанется бывшему клубу игрока, «Ювентусу».

Боснийца также связывали с такими клубами, как «Интер», «Борнмут», «Сандерленд» и даже с возвращением в «Ювентус», но в итоге «Лидс» предложил за него 40 миллионов евро.

Всего год назад туринцы продали игрока в «Сассуоло» за 2 млн евро, но сохранили 50% от следующего трансфера и не прогадали. Мухаремович забил два гола в 32 матчах в Серии А и в итоге стал рекордным приобретением для «Лидса», который только-только вернулся в Премьер-лигу.