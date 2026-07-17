ОФИЦИАЛЬНО. Лидс оформил рекордный трансфер, отдав 40 млн евро за защитника
Тарик Мухаремович меняет «Сассуоло» на «Лидс»
«Сассуоло» официально продал 23-летнего центрального защитника Тарика Мухаремовича в «Лидс» за сумму, составляющую 40 миллионов евро, половина которой достанется бывшему клубу игрока, «Ювентусу».
Боснийца также связывали с такими клубами, как «Интер», «Борнмут», «Сандерленд» и даже с возвращением в «Ювентус», но в итоге «Лидс» предложил за него 40 миллионов евро.
Всего год назад туринцы продали игрока в «Сассуоло» за 2 млн евро, но сохранили 50% от следующего трансфера и не прогадали. Мухаремович забил два гола в 32 матчах в Серии А и в итоге стал рекордным приобретением для «Лидса», который только-только вернулся в Премьер-лигу.
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