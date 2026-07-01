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Англия
01 июля 2026, 21:02 | Обновлено 01 июля 2026, 21:05
3724
4

Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса

Украинца приглашают в «Лидс»

01 июля 2026, 21:02 | Обновлено 01 июля 2026, 21:05
3724
4 Comments
Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Украинский универсал Александр Зинченко покинул амстердамский «Аякс» по окончании сезона и в настоящее время находится в статусе свободного агента.

По данным FootballTransfers, после тяжелой травмы, полученной во втором матче за нидерландский клуб, стороны решили не продлевать сотрудничество. Теперь 29-летний футболист сосредоточен на восстановлении и поиске новой команды.

Аналитическая платформа SciSports назвала три клуба, которые лучше всего подходят Зинченко. Наибольшие шансы на подписание украинца, согласно модели, имеет английский «Лидс Юнайтед». Также среди оптимальных вариантов фигурируют нидерландский ПСВ, за который Зинченко уже выступал в начале карьеры, и испанский «Реал Сосьедад».

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Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Аякс Реал Сосьедад Лидс ПСВ
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
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Дмитре, питань нема щодо цього матеріалу
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
вначале ты работаешь на имя-потом имя работает на тебя....в футболе это очень заметно
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0
Починається епічна сага про "рішенняухвалюючого" Зіну ...
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0
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