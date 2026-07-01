Найден идеальный клуб для Зинченко после ухода из Аякса

Украинский универсал Александр Зинченко покинул амстердамский «Аякс» по окончании сезона и в настоящее время находится в статусе свободного агента.

По данным FootballTransfers, после тяжелой травмы, полученной во втором матче за нидерландский клуб, стороны решили не продлевать сотрудничество. Теперь 29-летний футболист сосредоточен на восстановлении и поиске новой команды.

Аналитическая платформа SciSports назвала три клуба, которые лучше всего подходят Зинченко. Наибольшие шансы на подписание украинца, согласно модели, имеет английский «Лидс Юнайтед». Также среди оптимальных вариантов фигурируют нидерландский ПСВ, за который Зинченко уже выступал в начале карьеры, и испанский «Реал Сосьедад».