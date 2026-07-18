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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 11:41 | Обновлено 18 июля 2026, 12:04
443
0

Черноморец ждет игрока Динамо и не сумел договориться с Полесьем

Одесский клуб намерен арендовать Владислава Герича после выхода в Премьер-лигу

18 июля 2026, 11:41 | Обновлено 18 июля 2026, 12:04
443
0
Черноморец ждет игрока Динамо и не сумел договориться с Полесьем
ФК Черноморец Одесса. Владислав Герич
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Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления после выхода в элитный дивизион чемпионата Украины.

«Моряки» планируют арендовать футболистов, которые не входят в планы житомирского «Полесья» и киевского «Динамо». Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Одесский клуб пытался договориться о переходе флангового защитника Дениса Гришкевича и опорного полузащитника Борела Томандзотто, но «волки» ответили отказом.

Наставник житомирской команды Руслан Ротань рассчитывает на этих футболистов, поэтому отказался отпускать игроков в расположение «Черноморца».

Главный тренер «моряков» Роман Григорчук рассчитывает на успешные переговоры с киевским «Динамо» об аренде талантливого вингера Владислава Герича.

Наставник «бело-синих» Игорь Костюк не определился с будущим 20-летнего футболиста, а «Черноморец» надеется, что до старта сезона команде удастся усилить атаку.

В прошлом сезоне Герич провел 24 матча в футболке «Черноморца», забил восемь голов, отдал два ассита и помог команде пробиться в Украинскую Премьер-лигу.

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Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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