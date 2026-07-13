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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 14:44 |
747
0

Черноморец нацелился на украинца, который отправился на сборы с Полесьем

Одесский клуб намерен провести переговоры об аренде защитника Дениса Гришкевича

13 июля 2026, 14:44 |
747
0
Черноморец нацелился на украинца, который отправился на сборы с Полесьем
ФК Черноморец Одесса. Денис Гришкевич
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Одесский «Черноморец» надеется подписать центрального защитника Дениса Гришкевича, который отправился на сборы в составе житомирского «Полесья».

В прошлом сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды в футболке «моряков» – провел 12 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями.

В июне украинец вернулся в расположение «волков» и получил шанс проявить себя на тренировочном сборе под руководством главного тренера Руслана Ротаня.

Одесский клуб ждет возвращения «Полесья» в Украину для проведения переговоров об аренде Гришкевича, однако окончательное решение должен принять наставник житомирской команды.

Денис присоединился к «волкам» в июле 2024 года, но так и не дебютировал за первую команду. В активе украинца – 25 матчей за «Полесье-2» и две игры в составе U-19.

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Полесье Житомир Денис Гришкевич Руслан Ротань Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Telegram
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