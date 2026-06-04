Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый украинец вернется в Полесье и получит шанс от Ротаня
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 13:51 |
1169
0

Талантливый украинец вернется в Полесье и получит шанс от Ротаня

Житомирский клуб намерен просмотреть на сборах 21-летнего защитника Дениса Гришкевича

04 июня 2026, 13:51 |
1169
0
Талантливый украинец вернется в Полесье и получит шанс от Ротаня
ФК Полесье Житомир. Денис Гришкевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник Денис Гришкевич вернется в житомирское «Полесье» во время летнего трансферного окна и получит от Руслана Ротаня шанс закрепиться в первой команде.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды за одесский «Черноморец», в составе которого провел 12 матчей в Первой лиге.

Тренерский штаб «волков» намерен оценить уровень игрока на сборах в Австрии, после чего будет принято окончательное решение о будущем Гришкевича.

За ситуацией продолжает следить «Черноморец», который завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Украины и хотел бы продлит аренду защитника еще на один сезон.

Гришкевич перебрался в «Полесье» в июле 2024 года, но так и не дебютировал за первую команду. В активе украинца – 25 матчей за «Полесье-2» и две игры в составе U-19.

По теме:
Денис ГРИШКЕВИЧ: «Честно говоря, долго к этому шли»
Серьезное усиление. Ливерпуль ведет переговоры по вингеру ПСЖ
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Полесье Житомир Полесье-2 Житомир Черноморец Одесса Денис Гришкевич Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ аренда игрока учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные
Футбол | 04 июня 2026, 13:12 0
Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные
Роналду и еще 10 участников ЧМ, сыгравших 100 и более матчей за сборные

58 участников ЧМ-2026 провели 100 и более матчей

Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04 июня 2026, 04:44 1
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен

Американец раскритиковал рефери

Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Другие виды | 03.06.2026, 19:57
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2026, 16:45
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Футбол | 04.06.2026, 07:59
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Преемник Моуриньо определился с будущим Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 103
Теннис
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 5
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 21
Бокс
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем