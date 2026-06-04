Талантливый украинец вернется в Полесье и получит шанс от Ротаня
Житомирский клуб намерен просмотреть на сборах 21-летнего защитника Дениса Гришкевича
Центральный защитник Денис Гришкевич вернется в житомирское «Полесье» во время летнего трансферного окна и получит от Руслана Ротаня шанс закрепиться в первой команде.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист выступал на правах аренды за одесский «Черноморец», в составе которого провел 12 матчей в Первой лиге.
Тренерский штаб «волков» намерен оценить уровень игрока на сборах в Австрии, после чего будет принято окончательное решение о будущем Гришкевича.
За ситуацией продолжает следить «Черноморец», который завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Украины и хотел бы продлит аренду защитника еще на один сезон.
Гришкевич перебрался в «Полесье» в июле 2024 года, но так и не дебютировал за первую команду. В активе украинца – 25 матчей за «Полесье-2» и две игры в составе U-19.
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