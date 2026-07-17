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Чемпионат мира
17 июля 2026, 18:28 | Обновлено 17 июля 2026, 18:29
578
0

«Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер раскритиковал нововведения на ЧМ-2026

Бывший руководитель организации поднял проблемные вопросы

17 июля 2026, 18:28 | Обновлено 17 июля 2026, 18:29
578
0
«Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер раскритиковал нововведения на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер
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Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер резко раскритиковал нововведения на ЧМ-2026.

Функционер выразил возмущение введением дополнительных перерывов на гидратацию в середине таймов, а также увеличением пауз между таймами. В частности, на днях стало известно, что ФИФА удвоит перерыв с 15 до 30 минут, чтобы успеть провести мини-концерт с участием мировых звёзд шоу-бизнеса.

Подобные традиции есть у Суперкубка – финала чемпионата США по американскому футболу. Блаттер считает, что ФИФА движется в неправильном направлении.

«Перерывы на гидратацию были лишь началом. В воскресенье во время финала чемпионата мира состоится самое яркое событие турнира – самый длинный перерыв между таймами в истории футбола. Финал чемпионата мира – копия Суперкубка. К чему ты катишься, ФИФА?», – написал он у себя в X.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы. Он был отстранен от должности на фоне ряда коррупционных скандалов. В своё время функционер также предлагал революционные изменения в правилах футбола. В частности, он хотел отменить послематчевые пенальти и правило пассивного офсайда. Кроме того, Блаттер выступал против инноваций, связанных с VAR.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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