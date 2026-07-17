«Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер раскритиковал нововведения на ЧМ-2026
Бывший руководитель организации поднял проблемные вопросы
Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер резко раскритиковал нововведения на ЧМ-2026.
Функционер выразил возмущение введением дополнительных перерывов на гидратацию в середине таймов, а также увеличением пауз между таймами. В частности, на днях стало известно, что ФИФА удвоит перерыв с 15 до 30 минут, чтобы успеть провести мини-концерт с участием мировых звёзд шоу-бизнеса.
Подобные традиции есть у Суперкубка – финала чемпионата США по американскому футболу. Блаттер считает, что ФИФА движется в неправильном направлении.
«Перерывы на гидратацию были лишь началом. В воскресенье во время финала чемпионата мира состоится самое яркое событие турнира – самый длинный перерыв между таймами в истории футбола. Финал чемпионата мира – копия Суперкубка. К чему ты катишься, ФИФА?», – написал он у себя в X.
Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы. Он был отстранен от должности на фоне ряда коррупционных скандалов. В своё время функционер также предлагал революционные изменения в правилах футбола. В частности, он хотел отменить послематчевые пенальти и правило пассивного офсайда. Кроме того, Блаттер выступал против инноваций, связанных с VAR.
The hydration breaks were just the start. On Sunday, the World Cup final will see the highlight of the tournament – the longest half-time-break in football-history. The World Cup final as a copy of the Super Bowl. Quo vadis, FIFA? #fifa #fifaworldcupfootball #hydrationbreak…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 17, 2026
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