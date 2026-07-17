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Чемпионат мира
17 июля 2026, 17:52 | Обновлено 17 июля 2026, 18:12
1558
0

Хаби Алонсо назвал фаворита в матче Испания – Аргентина

Голова и сердце специалиста по-разному оценивают ситуацию

17 июля 2026, 17:52 | Обновлено 17 июля 2026, 18:12
1558
0
Хаби Алонсо назвал фаворита в матче Испания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Бывший игрок сборной Испании, а ныне тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2026, в котором «Фурия Роха» встретится с командой Аргентины.

«Кого я считаю фаворитом в этом матче? Если думать рационально, то разум подсказывает мне, что Испания – фаворит. Но если воспринимать этот финал эмоционально, сердцем – всё очень ровно, очень спорно. Мы видели, как Аргентина реагировала в неблагоприятных ситуациях, у аргентинской команды есть сердце. Сборная Испании демонстрирует очень хорошую игру, много качества, мне очень нравится, как они играют. По правде говоря, я просто наслаждаюсь футболом, а там – пусть будет то, что должно быть. Но обе команды заслуженно вышли в финал, они справедливо оказались здесь», – сказал Алонсо.

Матч Испания – Аргентина состоится 19 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: Cope
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