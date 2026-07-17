Рекорды, которые может установить и повторить Аргентина в финале ЧМ-2026
Вспомним сборные, которые в течение одного розыгрыша чемпионата мира победили во всех матчах
Сборная Аргентины 19 июля сыграет против сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.
К решающей игре аргентинцы подходят с 7 победами в 7 предыдущих матчах. Кроме Аргентины, только Бразилия одержала 7 побед в одном розыгрыше турнира (2002).
8 побед на одном мировом первенстве еще не одерживала ни одна сборная в истории.
Сборные, победившие в 7 матчах на одном чемпионате мира
- 7 – Аргентина (2026)
- 7 – Бразилия (2002)
Победная серия сборной Аргентины на ЧМ-2026 (7)
- Англия – 2:1
- Швейцария – 3:1
- Египет – 3:2
- Кабо-Верде – 3:2
- Иордания – 3:1
- Австрия – 2:0
- Алжир – 3:0
Лишь четыре сборных в истории чемпионатов мира победили во всех матчах одного розыгрыша турнира. Аргентина, если победит Испанию в финале, станет пятой.
Сборные, победившие во всех матчах на одном чемпионате мира
- 1930: Уругвай (4/4)
- 1938: Италия (4/4)
- 1970: Бразилия (6/6)
- 2002: Бразилия (7/7)
7 - 🇦🇷Argentina are only the second team to win seven matches at a single World Cup, after Brazil in 2002.— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026
On Sunday, they will also attempt to become only the fifth team to win 100% of their matches at a WC after:
Uruguay 1930 (4/4)
Italy 1938 (4/4)
Brazil 1970 (6/6)
Brazil… https://t.co/juaKiZypBE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан призывает болельщиков верить в победу киевлян в чемпионате
Британец вспомнил о поединке с Кличко