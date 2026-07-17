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Чемпионат мира
17 июля 2026, 17:03 | Обновлено 17 июля 2026, 17:59
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0

Рекорды, которые может установить и повторить Аргентина в финале ЧМ-2026

Вспомним сборные, которые в течение одного розыгрыша чемпионата мира победили во всех матчах

17 июля 2026, 17:03 | Обновлено 17 июля 2026, 17:59
322
0
Рекорды, которые может установить и повторить Аргентина в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины 19 июля сыграет против сборной Испании в финале чемпионата мира-2026.

К решающей игре аргентинцы подходят с 7 победами в 7 предыдущих матчах. Кроме Аргентины, только Бразилия одержала 7 побед в одном розыгрыше турнира (2002).

8 побед на одном мировом первенстве еще не одерживала ни одна сборная в истории.

Сборные, победившие в 7 матчах на одном чемпионате мира

  • 7 – Аргентина (2026)
  • 7 – Бразилия (2002)

Победная серия сборной Аргентины на ЧМ-2026 (7)

  • Англия – 2:1
  • Швейцария – 3:1
  • Египет – 3:2
  • Кабо-Верде – 3:2
  • Иордания – 3:1
  • Австрия – 2:0
  • Алжир – 3:0

Лишь четыре сборных в истории чемпионатов мира победили во всех матчах одного розыгрыша турнира. Аргентина, если победит Испанию в финале, станет пятой.

Сборные, победившие во всех матчах на одном чемпионате мира

  • 1930: Уругвай (4/4)
  • 1938: Италия (4/4)
  • 1970: Бразилия (6/6)
  • 2002: Бразилия (7/7)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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