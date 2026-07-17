Месси повторил уникальный рекорд Марадоны в матче с Англией
Раньше никто так не обводил англичан
В матче с Англией (1:2) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил уникальное достижение Диего Марадоны.
Как сообщает статистический портал Opta, в полуфинале ЧМ-2026 аргентинец 10 раз успешно прошел в дриблинге. За последние 60 лет такое количество обводок в одном матче против Англии совершал лишь один игрок – легенда сборной Аргентины Диего Армандо Марадона. В 1986 году он в составе «Альбиселесте» встретился с англичанами в четвертьфинале ЧМ-1986 и стал лучшим игроком того матча.
В финале мундиаля сборная Аргентины сыграет против Испании. Матч состоится 19 июля.
10 - 🇦🇷 Lionel Messi completed 10 dribbles against England in Wednesday's semi-final, becoming just the second player in the last 60 years to do so against the Three Lions in a World Cup match.— OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026
The other was 🇦🇷 Diego Maradona in 1986.
Iconic. pic.twitter.com/iRPs0wB6Uo
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