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  4. Месси повторил уникальный рекорд Марадоны в матче с Англией
Чемпионат мира
17 июля 2026, 17:09 |
523
0

Месси повторил уникальный рекорд Марадоны в матче с Англией

Раньше никто так не обводил англичан

17 июля 2026, 17:09 |
523
0
Месси повторил уникальный рекорд Марадоны в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В матче с Англией (1:2) нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил уникальное достижение Диего Марадоны.

Как сообщает статистический портал Opta, в полуфинале ЧМ-2026 аргентинец 10 раз успешно прошел в дриблинге. За последние 60 лет такое количество обводок в одном матче против Англии совершал лишь один игрок – легенда сборной Аргентины Диего Армандо Марадона. В 1986 году он в составе «Альбиселесте» встретился с англичанами в четвертьфинале ЧМ-1986 и стал лучшим игроком того матча.

В финале мундиаля сборная Аргентины сыграет против Испании. Матч состоится 19 июля.

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Андрей Плыгун Источник: Opta
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