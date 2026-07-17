Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Чемпионат мира
17 июля 2026, 23:37 |
393
2

Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания

Известный тренер считает, что испанская сборная будет иметь больше шансов на победу

17 июля 2026, 23:37 |
393
2 Comments
Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что сборная Испании будет иметь больше шансов на победу в финале чемпионата мира, который состоится 19 июля:

«Ох, подвели меня французы, я за них болел. Сразу сказал, что они станут чемпионами мира, потому что по подбору состава равных им нет. Это давление, когда тебя считают победителем еще до начала турнира, не исключено, и сыграл с ними злую шутку.

Вышли против Испании и их поклонников охватил испанский стыд. На поле их не было, играла только Испания. Трудно дать прогноз на финал. Я знаю, что это за игры.

Аргентину немного судьи подтянули, хотя там очень сильные футболисты – мастерство у них не отнимешь. По-моему, у Испании будет преимущество в финале. Играют в одно-два касания, быстро, подвижно, без непринужденных ошибок.

Испанцы, к тому же, будут на сутки отдыха больше. Для турнира, который длится месяц, это весомый фактор. У Аргентины в полуфинале еще и нагрузка, физическая и эмоциональная, была выше», – подытожил Сабо.

На стадии полуфинала сборная Испании уверенно одолела Францию со счетом 2:0, а команда Аргентина вырвала победу в тяжелом противостоянии с англичанами – 2:1.

По теме:
ФОТО. Жена аргентинца назвала Беллингема «ничтожным» после стычки
Испания избежала худшего. Ламин Ямаль вернулся перед финалом ЧМ
Арбитра финала ЧМ ошибочно задерживали во время рейда на секс-вечеринке
ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17 июля 2026, 09:32 14
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти

Тренер – о матче с румынами

Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 17 июля 2026, 07:25 8
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро

Украинец может перейти в «Ювентус»

Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Футбол | 17.07.2026, 23:24
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
Журналист Record: «Это уже понятно, Трубин – не тот, о ком мечтает Силва»
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Футбол | 17.07.2026, 20:10
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 17.07.2026, 09:30
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Олег Саленко высказался о матче Лиги Европы Университатя – Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Значит всё будет наоборот как всегда
Ответить
0
з Сабо прогнозист як з гімна куля. Аргентина візьме кубок.
Ответить
0
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 11
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
Дерек ЧИСОРА: «Он просто сдался. Ему пора на пенсию»
16.07.2026, 06:02
Бокс
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем