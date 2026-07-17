Йожеф Сабо сделал прогноз на финал чемпионата мира Аргентина – Испания

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что сборная Испании будет иметь больше шансов на победу в финале чемпионата мира, который состоится 19 июля:

«Ох, подвели меня французы, я за них болел. Сразу сказал, что они станут чемпионами мира, потому что по подбору состава равных им нет. Это давление, когда тебя считают победителем еще до начала турнира, не исключено, и сыграл с ними злую шутку.

Вышли против Испании и их поклонников охватил испанский стыд. На поле их не было, играла только Испания. Трудно дать прогноз на финал. Я знаю, что это за игры.

Аргентину немного судьи подтянули, хотя там очень сильные футболисты – мастерство у них не отнимешь. По-моему, у Испании будет преимущество в финале. Играют в одно-два касания, быстро, подвижно, без непринужденных ошибок.

Испанцы, к тому же, будут на сутки отдыха больше. Для турнира, который длится месяц, это весомый фактор. У Аргентины в полуфинале еще и нагрузка, физическая и эмоциональная, была выше», – подытожил Сабо.

На стадии полуфинала сборная Испании уверенно одолела Францию со счетом 2:0, а команда Аргентина вырвала победу в тяжелом противостоянии с англичанами – 2:1.