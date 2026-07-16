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Лига Европы
Жилина
16.07.2026 21:30 – 36 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 0
Хайдук Сплит
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Лига Европы
16 июля 2026, 21:04 | Обновлено 16 июля 2026, 21:47
309
0

Жилина – Хайдук. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Встреча начнется 16 июля в 21:30 по Киеву

16 июля 2026, 21:04 | Обновлено 16 июля 2026, 21:47
309
0
Жилина – Хайдук. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Хайдук
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16 июля на Штадион под Дубном пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Жилина встретится с Хайдук Сплит. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Жилина

Команда была основана в начале прошлого века. И иногда выдавала по-настоящему яркие отрезки. Но все же расцветом были первые десятилетия нынешнего столетия. Став впервые чемпионом в 2002-м, футболисты в следующие 15 сезонов еще шесть раз добивались аналогичного триумфа.

С другой стороны, вот уже почти десятилетие не получается прибавить новый титул. В 2025-м году хотя бы добрались до второго места. Потом произошло падение на четвертое. Но все равно прошлый сезон получился тоже крайне успешным. Ведь было параллельно взято кубок страны, только во второй раз за всю историю (дебютный еще в 2012-м). Хотя в Чехословакии в 1962-м дошли до финала, а потом даже сыграли в 1/2 розыгрыша Кубка Кубков!

Хайдук Сплит

Клуб в чем-то похож на своего соперника. Пока была единая большая футбольная страна, Югославия, сложно получалось конкурировать с представителями метрополии, в данном случае Сербии. Трофеи пошли довольно активно во времена независимости. Но, впрочем, постепенно доминировать стало, и все более очевидно, загребское Динамо. Так что после 2005-го новых чемпионских титулов не было, разве что несколько раз, в том числе в 2022-м и 2023-м, брали кубки.

В прошлом сезоне столичный гранд вернулся на вершину. Так что пришлось команде из Сплита довольствоваться очередным вице-чемпионством. Правда, и этого хватило, чтобы стартовать в Лиге Европы. Там героем стал Брайкович: в середине первого тайма забивал сам, а после перерыва - ассистировал де Алмейде.

Статистика личных встреч

В 2009-м году стороны пересекались в квалификации Кубка УЕФА. Тогда Жилина после ничьей 1-1 дома минимально побеждала на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но они все решили. Скорее всего, борьба будет больше формальной, чем упорной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua
Жилина
16 июля 2026 -
21:30
Хайдук Сплит
Тотал менше 2.5 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Жилина Хайдук Сплит Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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