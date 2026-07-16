Хайдук уступил Жилине во второй игре, но прошел дальше в Лиге Европы

Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Словацкая Жилина на своем поле обыграла хорватский Хайдук Сплит со счетом 2:1, однако не сумела отыграть отставание после первой встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей ранее Хайдук одержал домашнюю победу (2:0), поэтому по сумме двух матчей (3:2) именно хорватский клуб вышел во второй квалификационный раунд.

Гости открыли счет в компенсированное к первому тайму время, когда отличился Алек ван Хоренбек. На 52-й минуте Марко Рогинич сравнял счет, а на 90+1 минуте после автогола Дарио Мельняка Жилина одержала победу в матче (2:1), но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

В Q2 Лиги Европы Хайдук Сплит сыграет против Пафоса с Кипра. Жилина продолжит выступления во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с ГКС Катовице из Польши.

Читайте также: Ференцварош разгромил Войводину и пробился в Q2 Лиги Европы

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2026. Жилина (Словакия)

21:30. Жилина (Словакия) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Марко Рогинич, 52, Дарио Мельняк, 90+1 (автогол) – Алек ван Хоренбек, 45+2.