Ференцварош разгромил Войводину и пробился в Q2 Лиги Европы

Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Венгерский Ференцварош на своем поле переиграл сербскую Войводину со счетом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.

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Первый поединок в Сербии завершился победой венгерского клуба (2:1), поэтому по сумме двух матчей Ференцварош завоевал путевку в Q2.

У победителей голы забили: Ленни Жозеф, Кристоффер Захариассен, Жомбор Грубер.

В раунде Q2 Лиги Европы Ференцварош сыграет против команды Твенте из Нидерландов, а Войводина в Q2 Лиги конференций будет противостоять Аяксу из Амстердама.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2026. Будапешт (Венгрия)

21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Ленни Жозеф, 27, Кристоффер Захариассен, 34, Жомбор Грубер, 71

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