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Лига Европы
Проходит дальше Ференцварош
16.07.2026 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 0
Войводина
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Лига Европы
16 июля 2026, 23:14 | Обновлено 16 июля 2026, 23:18
146
0

Ференцварош разгромил Войводину и пробился в Q2 Лиги Европы

В воротах гостей побывало три безответных гола

16 июля 2026, 23:14 | Обновлено 16 июля 2026, 23:18
146
0
Ференцварош разгромил Войводину и пробился в Q2 Лиги Европы
ФК Ференцварош
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Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Венгерский Ференцварош на своем поле переиграл сербскую Войводину со счетом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок в Сербии завершился победой венгерского клуба (2:1), поэтому по сумме двух матчей Ференцварош завоевал путевку в Q2.

У победителей голы забили: Ленни Жозеф, Кристоффер Захариассен, Жомбор Грубер.

В раунде Q2 Лиги Европы Ференцварош сыграет против команды Твенте из Нидерландов, а Войводина в Q2 Лиги конференций будет противостоять Аяксу из Амстердама.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2026. Будапешт (Венгрия)

21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Ленни Жозеф, 27, Кристоффер Захариассен, 34, Жомбор Грубер, 71

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Лига Европы Ференцварош Войводина Нови-Сад
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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