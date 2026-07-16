Ференцварош разгромил Войводину и пробился в Q2 Лиги Европы
В воротах гостей побывало три безответных гола
Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Венгерский Ференцварош на своем поле переиграл сербскую Войводину со счетом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.
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Первый поединок в Сербии завершился победой венгерского клуба (2:1), поэтому по сумме двух матчей Ференцварош завоевал путевку в Q2.
У победителей голы забили: Ленни Жозеф, Кристоффер Захариассен, Жомбор Грубер.
В раунде Q2 Лиги Европы Ференцварош сыграет против команды Твенте из Нидерландов, а Войводина в Q2 Лиги конференций будет противостоять Аяксу из Амстердама.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2026. Будапешт (Венгрия)
21:15. Ференцварош (Венгрия) – Войводина (Сербия) – 3:0 (первый матч – 2:1)
Голы: Ленни Жозеф, 27, Кристоффер Захариассен, 34, Жомбор Грубер, 71
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