16 июля на Групама Арена пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Ференцварош встретится с Войводиной. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Ференцварош

Команда вполне по праву может считаться грандом венгерского футбола. Нам она памятна по поражению в Кубке Кубков в 1975-м от киевского Динамо. В итоге так и не получилось взять ни единого международного еврокубка. Но при этом первый чемпионский титул датируется еще 1903-м годом. Потом к ним прибавили еще три с половиной десятка. Причем в 2019-2025 вообще никого не подпускали к первому месту!

Но серия оборвалась в прошлом сезоне. Дьор набрал на одно очко больше, 69 против 68, и сбросил фаворита с пьедестала (но хотя бы в утешение выиграли уже 25-й кубок страны). Примечательно, что автора этого сенсационного успеха, Борбели, переманили в Будапешт - он на прошлой неделе официально дебютировал в роли наставника столичного гранда.

Войводина

Клуб обречен находиться в тени столичный грандов. Нет, когда-то были и титулы, причем еще в единой, по-футбольному сильной, Югославии. Но сейчас выше котируются и Партизан, и особенно Црвена Звезда. Вторая вообще недостижима, ни для кого, а вот с первым можно периодически пободаться. Вот и в прошлом сезоне этот белградский коллектив пережил новый спад, и в итоге в Нови-Сад снова получилось увезти вице-чемпионство.

Но в новом сезоне стартовали футболисты неудачно. Они уже на восьмой минуте дома получили гол в свои ворота - отметился Сакариассен. В итоге не помогло даже то, что гости привезли себе проблемы в виде автогола, еще и в раздевалку - они сумели оставить последнее слово за собой, забив на 86-й минуте снова и оформив итоговые 2-1. Теперь у нынешних хозяев есть возможность играть на ничью.

Статистика личных встреч

Как ни странно, эти два известных коллектива из соседних стран одного региона ни разу раньше не играли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев. Они сильнее и смогут опять победить - берем фору -1 гол (коэффициент - 1,75).