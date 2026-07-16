Шериф одолел Алюминий и вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
Единственный гол был забит уже на 5-й минуте матча
Вечером 16 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Шериф из Молдовы на выезде одолел словенский Алюминий со счетом 1:0 и вышел во второй квалификационный раунд турнира.
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В первом поединке команды не выявили победителя (0:0), поэтому судьбу противостояния решил единственный гол в ответном матче.
Победный мяч гости забили уже на 5-й минуте. После передачи Данила Форова отличился Конан Жорес-Ульрих Луку, который принес Шерифу путевку в следующий этап.
Шериф в Q2 Лиги Европы сыграет против Маккаби Тель-Авив. Алюминий перешел в Q2 Лиги конференций, где встретится с Динамо Тирана из Албании.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2026. Кидричево (Словения)
21:00. Алюминий (Словения) – Шериф Тирасполь (Молдова) – 0:1 (первый матч – 0:0)
Гол: Конан Жорес-Ульрих Луку, 5
Видео гола
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