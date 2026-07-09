Лига Европы. Шериф разошелся миром с Алюминием из Словении
Первая игра 1-го раунда квалификации ЛЕ в Тирасполе завершилась вничью
Вечером 9 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Шериф из Молдовы на своем поле в Тирасполе сыграл вничью со словенским Алюминием (0:0).
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Хозяева владели преимуществом на протяжении большей части встречи, контролировали мяч (63% владения) и нанесли 24 удара по воротам против 10 у соперника. Однако реализовать свои моменты команда хозяев не сумела.
Судьба путевки во второй квалификационный раунд решится в ответном матче, который состоится 16 июля в Словении.
Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
Первый матч. 9 июля. Тирасполь (Молдова)
20:00. Шериф (Молдова) – Алюминий (Словения) – 0:0
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