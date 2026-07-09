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Лига Европы
Карабах
09.07.2026 19:00 – FT 3 : 0
Вестри
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Лига Европы
09 июля 2026, 21:01 | Обновлено 09 июля 2026, 21:36
166
0

Ассист Кащука. Азербайджанский Карабах разгромил исландский клуб Вестри

В воротах гостей побывало три мяча в поединке Q1 Лиги Европы

09 июля 2026, 21:01 | Обновлено 09 июля 2026, 21:36
166
0
Ассист Кащука. Азербайджанский Карабах разгромил исландский клуб Вестри
ФК Карабах
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9 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Азербайджанский Карабах на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку разгромил исландский Вестри со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Украинский вингер Алексей Кащук отдал результативную передачу на Закарию Саво, который точно завершил атаку.

Перед перерывом Карабах удвоил преимущество, на второй компенсированной минуте первого тайма отличился Абделла Зубир.

На 65-й минуте Кащук покинул поле из-за замены, а окончательный счет на 86-й минуте установил Реналдо Сефас после передачи Саво (3:0).

Ответный матч состоится 16 июля в Исландии.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Первый матч. 9 июля 2026. Баку (Азербайджан)

Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия) – 3:0

Голы: Закария Саво, 30 (ассист: Алексей Кащук), Абделла Зубир, 45+2, Реналдо Сефас, 86

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