Ассист Кащука. Азербайджанский Карабах разгромил исландский клуб Вестри

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9 июля состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Азербайджанский Карабах на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку разгромил исландский Вестри со счетом 3:0.

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Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Украинский вингер Алексей Кащук отдал результативную передачу на Закарию Саво, который точно завершил атаку.

Перед перерывом Карабах удвоил преимущество, на второй компенсированной минуте первого тайма отличился Абделла Зубир.

На 65-й минуте Кащук покинул поле из-за замены, а окончательный счет на 86-й минуте установил Реналдо Сефас после передачи Саво (3:0).

Ответный матч состоится 16 июля в Исландии.

Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

Первый матч. 9 июля 2026. Баку (Азербайджан)

Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия) – 3:0

Голы: Закария Саво, 30 (ассист: Алексей Кащук), Абделла Зубир, 45+2, Реналдо Сефас, 86

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