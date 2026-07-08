В четверг, 9 июля, состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и «Вестри». По киевскому времени игра начнётся в 19:00.

Карабах

Прошлый сезон для лидера азербайджанского чемпионата сложился не лучшим образом. По итогам 33 матчей чемпионата страны на счету «Карабаха» было 69 очков, что позволило ему занять второе место в общем зачёте. Отставание от главного конкурента, «Сабаха», составило 9 очков.

В национальном кубке команда также уступила «Сабаху». На стадии 1/2 финала «Карабах» уступил столичному клубу с общим счётом 4:3.

Вестри

Исландская команда является настоящим открытием текущего сезона еврокубков, ведь она одна из немногих, которая не выступает в высшем дивизионе. После 13 туров второго по силе эшелона страны на счету «Вестри» всего 21 очко, благодаря чему они занимают 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера, «Афтурелдинга», составляет всего 4 очка.

Право выступать в квалификации «Вестри» завоевал благодаря победе в Кубке Исландии. В прошлом году команда с минимальным счётом обыграла «Валюр», хотя защита титула оказалась неудачной — в текущем розыгрыше «Вестри» вылетел на стадии 1/8.

Личные встречи

Команды ещё ни разу не играли друг с другом в официальных матчах.

Интересные факты

В 9 из 11 предыдущих матчей «Карабах» не смог сохранить свои ворота сухими.

«Вестри» не побеждал в 9 из 11 последних выездных матчей.

"Карабах" забил 71 гол в предыдущем сезоне чемпионата Азербайджана - 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

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