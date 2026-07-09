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Лига Европы
09 июля 2026, 16:32 |
188
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Динамо вступает в борьбу. Квалификация Q1 Лиги Европы: кто с кем сыграет

Вечером 9 июля состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда

09 июля 2026, 16:32 |
188
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Динамо вступает в борьбу. Квалификация Q1 Лиги Европы: кто с кем сыграет
УЕФА
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​Вечером 9 июля начинается квалификация Лиги Европы 2026/27.

В этот день состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Вступает в борьбу киевское Динамо, обладатель Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги Европы выступят 12 команд, которые распределены на 6 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

9 июля в 20:00 Динамо сыграет против румынского клуба Университатя Клуж

Первая игра пройдет в польском Люблине, а ответная встреча запланирована на 16 июля в Румынии. Победитель пары Динамо Киев – Университатя Клуж выйдет в Q2 ЛЕ на ПАОК из Греции, а проигравшая команда встретится в Q2 Лиги конференций в норвежским клубом Бранн.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9 и 16 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЕ запланированы на 23 и 30 июля. Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛЕ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги Европы, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 9 июля 2026

  • 19:00. Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)
  • 20:00. Динамо Киев (Украина) – Университатя Клуж (Румыния)
  • 20:00. Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюминий (Словения)
  • 21:00. Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)
  • 21:00. Хайдук Сплит (Хорватия) – Жилина (Словакия)
  • 21:00. ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия)

Пары 1-го раунда квалификации ЛЕ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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На нашу улицу приехал цирк, наконец-то дождались! )))
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Повна джопень! Куди нашему теля на вовків кидатися?
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