Шериф – Алюминий. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Матч начнется в 20:00 по Киеву
В четверг, 9 июля, состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Шерифом» и «Алюминием». По киевскому времени игра начнётся в 20:00.
Шериф
Прошлый сезон для молдавского гранда сложился не лучшим образом. «Шериф» в очередной раз не смог вернуть себе чемпионский титул — по итогам 10 матчей чемпионата на счету команды было 34 очка, что позволило занять лишь второе место в турнирной таблице. Отставание от победителя, «Петрокуба», составило 6 очков.
Однако тираспольцам удалось одержать победу в национальном кубке. В финале турнира «Шериф» обыграл «Зимбру Кишинев» со счётом 2:0.
Алюминий
А вот для «Алюминия» дела сложились довольно неплохо. После возвращения в словенскую элиту команде удалось набрать 36 очков в 34 матчах и занять 7-е место в общем зачёте, сохранив место в лиге. От зоны вылета команда оторвалась на 14 очков.
Но вот путёвку в квалификацию еврокубков словенцы получили благодаря победе в национальном кубке. В финальном матче «Алюминий» обыграл «Бринье Гросупле» с минимальным счётом.
Личные встречи
Команды ещё ни разу не играли друг с другом в официальных матчах.
Интересные факты
- «Шериф» не пропускал ни в одном из 6 предыдущих официальных матчей.
- Предыдущий сезон чемпионата Словении «Алюминий» завершил серией из 5 матчей подряд без побед.
- «Шериф» побеждал в каждом из 9 предыдущих домашних матчей.
Прогноз
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.42 для "Шериф" и 7.41 для «Алюминий». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
20:00
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