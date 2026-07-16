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Товарищеские матчи
Харьков
15.07.2026 18:00 – FT 0 : 1
Яблонец
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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 16:23 | Обновлено 16 июля 2026, 16:34
73
0

Харьков – Яблонец – 0:1. Поражение в Австрии. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

16 июля 2026, 16:23 | Обновлено 16 июля 2026, 16:34
73
0
Харьков – Яблонец – 0:1. Поражение в Австрии. Видео гола и обзор матча
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречались Харьков и команда Яблонец из Чехии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол за соперников забил Ян Храмоста на 56-й минуте.

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч прошел на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч

15 июля 2026. Вергль (Австрия), Sportzentrum

18:00. Харьков (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1

Голы: Ян Грамоста, 56

Видео гола и обзор матча

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович Яблонец учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Ян Храмоста
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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