Харьков – Яблонец – 0:1. Поражение в Австрии. Видео гола и обзор матча

Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречались Харьков и команда Яблонец из Чехии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол за соперников забил Ян Храмоста на 56-й минуте.

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч прошел на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Читайте также: Харьков в спарринге минимально уступил чешскому клубу Яблонец

Товарищеский матч

15 июля 2026. Вергль (Австрия), Sportzentrum

18:00. Харьков (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1

Голы: Ян Грамоста, 56

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея