Харьков – Яблонец – 0:1. Поражение в Австрии. Видео гола и обзор матча
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл контрольный матч на сборах в межсезонье.
15 июля в 18:00 встречались Харьков и команда Яблонец из Чехии (0:1).
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Единственный в матче гол за соперников забил Ян Храмоста на 56-й минуте.
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч прошел на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч
15 июля 2026. Вергль (Австрия), Sportzentrum
18:00. Харьков (Украина) – Яблонец (Чехия) – 0:1
Голы: Ян Грамоста, 56
Видео гола и обзор матча
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