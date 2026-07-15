Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец
15 июля в 18:00 состоится спарринг в австрийском городе Вергль
Назван стартовый состав команды Харьков (бывший Металлист 1925) на контрольный матч.
15 июля в 18:00 встречаются Харьков и команда Яблонец из Чехии.
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец
Харьков: Проценко, Крупский, Павлюк, Шабанов, Потапенко, Калюжный (кап), Гаджиев, Профини, Баптистелла, Рашица, Забергджа.
Запас: Варакута, Гончаров, Салюк, Мартынюк, Дубко, Пличко, Яцык, Антюх, Когут, Багрий, Король, Парако.
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