Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец
Товарищеские матчи
Харьков
15.07.2026 18:00 – 30 0 : 0
Яблонец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 17:53 | Обновлено 15 июля 2026, 18:01
134
0

Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец

15 июля в 18:00 состоится спарринг в австрийском городе Вергль

15 июля 2026, 17:53 | Обновлено 15 июля 2026, 18:01
134
0
Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Назван стартовый состав команды Харьков (бывший Металлист 1925) на контрольный матч.

15 июля в 18:00 встречаются Харьков и команда Яблонец из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав Харькова на матч против чешского клуба Яблонец

Харьков: Проценко, Крупский, Павлюк, Шабанов, Потапенко, Калюжный (кап), Гаджиев, Профини, Баптистелла, Рашица, Забергджа.

Запас: Варакута, Гончаров, Салюк, Мартынюк, Дубко, Пличко, Яцык, Антюх, Когут, Багрий, Король, Парако.

Инфографика

По теме:
Заря Луганск – Коньяспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определен стартовый состав Зари на матч против турецкой команды Коньяспор
Харьков – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович Яблонец учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15 июля 2026, 16:25 14
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Футбол | 15 июля 2026, 00:00 165
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции

Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026

Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Другие виды | 14.07.2026, 20:14
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Эксперт: «Было бы интересно посмотреть финал Испания – Аргентина»
Футбол | 15.07.2026, 17:12
Эксперт: «Было бы интересно посмотреть финал Испания – Аргентина»
Эксперт: «Было бы интересно посмотреть финал Испания – Аргентина»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 23
Футбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
14.07.2026, 08:19 3
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 12
Бокс
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
Реал и ПСЖ вступили в борьбу за звезду сборной Украины
14.07.2026, 09:19 3
Футбол
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
В Британии заявили, что Усик получил серьезные проблемы от россиянина
14.07.2026, 05:02 6
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем