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Товарищеские матчи
Харьков
15.07.2026 18:00 – 29 0 : 0
Яблонец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:00 |
188
0

Харьков – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

15 июля 2026, 18:00 |
188
0
Харьков – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

15 июля в 18:00 встречаются Харьков и команда Яблонец из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Sportzentrum в австрийском городе Вергль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Яблонец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Яблонец Младен Бартулович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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