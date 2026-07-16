Михалик объяснил, почему у Динамо уменьшились шансы в Лиге Европы
Экс-игрок Динамо считает, что ветераны киевлян должны сказать свое веское слово
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч киевской команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы с румынской «Университатей», который состоится в Клуже.
«В последние годы динамовцы на международной арене сначала сами усложняют себе жизнь, а потом прилагают максимальные усилия, чтобы избежать фиаско. Не думаю, что на ход событий в первом поединке этих соперников в Польше как-то повлияло то, что фаворитом большинство экспертов считали подопечных Игоря Костюка. К сожалению, у киевлян снова возникли проблемы с реализацией, хотя и у клужан тоже были голевые моменты.
После нулевой ничьей в Люблине шансы динамовцев уже не столь обнадеживающие. «Университатя» более опасна в родных стенах, где всегда имеет мощную поддержку 12-го игрока. С другой стороны, для киевлян это дополнительный стимул продемонстрировать в гостях все, что они умеют. У динамовцев было достаточно времени, чтобы поработать над исправлением ошибок и подойти к противостоянию в Клуже во всеоружии. Очень надеюсь, что сегодня свое веское слово скажут ветераны, киевляне победят с минимальным преимуществом в счете и продолжат борьбу в престижной Лиге Европы».
Ранее сообщалось, что «Оболонь» подпишет футболиста «Динамо», не входящего в планы Костюка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
История и настоящее фан-движения румынского клуба
Педро Соуза назвал слишком высокой цену «Бенфики» на Анатолия Трубина