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  4. Михалик объяснил, почему у Динамо уменьшились шансы в Лиге Европы
Лига Европы
16 июля 2026, 15:38 | Обновлено 16 июля 2026, 15:39
295
0

Михалик объяснил, почему у Динамо уменьшились шансы в Лиге Европы

Экс-игрок Динамо считает, что ветераны киевлян должны сказать свое веское слово

16 июля 2026, 15:38 | Обновлено 16 июля 2026, 15:39
295
0
Михалик объяснил, почему у Динамо уменьшились шансы в Лиге Европы
ФК Колос. Тарас Михалик
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Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч киевской команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы с румынской «Университатей», который состоится в Клуже.

«В последние годы динамовцы на международной арене сначала сами усложняют себе жизнь, а потом прилагают максимальные усилия, чтобы избежать фиаско. Не думаю, что на ход событий в первом поединке этих соперников в Польше как-то повлияло то, что фаворитом большинство экспертов считали подопечных Игоря Костюка. К сожалению, у киевлян снова возникли проблемы с реализацией, хотя и у клужан тоже были голевые моменты.

После нулевой ничьей в Люблине шансы динамовцев уже не столь обнадеживающие. «Университатя» более опасна в родных стенах, где всегда имеет мощную поддержку 12-го игрока. С другой стороны, для киевлян это дополнительный стимул продемонстрировать в гостях все, что они умеют. У динамовцев было достаточно времени, чтобы поработать над исправлением ошибок и подойти к противостоянию в Клуже во всеоружии. Очень надеюсь, что сегодня свое веское слово скажут ветераны, киевляне победят с минимальным преимуществом в счете и продолжат борьбу в престижной Лиге Европы».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» подпишет футболиста «Динамо», не входящего в планы Костюка.

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Динамо Киев Лига Европы инсайд Университатя Клуж Мнение эксперта Университатя Клуж - Динамо Тарас Михалик
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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