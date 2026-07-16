Оболонь подпишет футболиста Динамо, который не входит в планы Костюка

Киевская «Оболонь» продолжает активную работу на трансферном рынке и уже определилась с футболистами, которые усилят команду главного тренера Александра Антоненко.

По информации ТаТоТаке, «пивовары» договорились о переходе вингера киевского «Динамо» Андрея Маткевича, который не входит в планы наставника «бело-синих» Игоря Костюка.

Стороны провели успешные переговоры об аренде 21-летнего футболиста на один сезон. В прошлом сезоне вингер выступал за «Эпицентр», в составе которого провел семь матчей.

«Оболонь» также финализировала соглашение с экс-защитником черновицкой «Буковины» Кириллом Прокопчуком и продолжает работу над подписанием свободного агента Евгения Морозко.

В прошлом сезоне «пивовары» набрали 31 балл и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Подопечные Антоненка опередили на три пункта «Кудровку» и избежали попадания в плей-офф за вылет в Первую лигу.