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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 14:21 |
1778
0

Оболонь подпишет футболиста Динамо, который не входит в планы Костюка

«Пивовары» договорились об аренде 21-летнего вингера Андрея Маткевича на один сезон

16 июля 2026, 14:21 |
1778
0
Оболонь подпишет футболиста Динамо, который не входит в планы Костюка
ФК Эпицентр. Андрей Маткевич
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Киевская «Оболонь» продолжает активную работу на трансферном рынке и уже определилась с футболистами, которые усилят команду главного тренера Александра Антоненко.

По информации ТаТоТаке, «пивовары» договорились о переходе вингера киевского «Динамо» Андрея Маткевича, который не входит в планы наставника «бело-синих» Игоря Костюка.

Стороны провели успешные переговоры об аренде 21-летнего футболиста на один сезон. В прошлом сезоне вингер выступал за «Эпицентр», в составе которого провел семь матчей.

«Оболонь» также финализировала соглашение с экс-защитником черновицкой «Буковины» Кириллом Прокопчуком и продолжает работу над подписанием свободного агента Евгения Морозко.

В прошлом сезоне «пивовары» набрали 31 балл и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице. Подопечные Антоненка опередили на три пункта «Кудровку» и избежали попадания в плей-офф за вылет в Первую лигу.

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Оболонь Киев Динамо Киев Андрей Маткевич Игорь Костюк Евгений Морозко Кирилл Прокопчук Буковина Черновцы ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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