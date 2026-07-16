Испания16 июля 2026, 18:36 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
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Жирона не определилась с основным вратарем. Крапивцов – претендент
Основным может остаться Гассанига
16 июля 2026, 18:36 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
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Жирона, которая новый сезон проведет в Сегунде, пока не определилась с тем, кто будет основным вратарем.
Несмотря на вылет из элиты, многолетний первый номер Пауло Гассанига остался в команде и намерен отработать контракт, который завершается через год.
Украинский вратарь Владислав Крапивцов входит в планы тренерского штаба, но на этот момент нет понимания, кто станет основным.
На позицию третьего кипера Жирона подписала Серхи Пуига.
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