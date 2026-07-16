Жирона не определилась с основным вратарем. Крапивцов – претендент

Жирона, которая новый сезон проведет в Сегунде, пока не определилась с тем, кто будет основным вратарем.

Несмотря на вылет из элиты, многолетний первый номер Пауло Гассанига остался в команде и намерен отработать контракт, который завершается через год.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов входит в планы тренерского штаба, но на этот момент нет понимания, кто станет основным.

На позицию третьего кипера Жирона подписала Серхи Пуига.