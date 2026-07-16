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Испания
16 июля 2026, 18:36 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
170
0

Жирона не определилась с основным вратарем. Крапивцов – претендент

Основным может остаться Гассанига

16 июля 2026, 18:36 | Обновлено 16 июля 2026, 18:40
170
0
Жирона не определилась с основным вратарем. Крапивцов – претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов
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Жирона, которая новый сезон проведет в Сегунде, пока не определилась с тем, кто будет основным вратарем.

Несмотря на вылет из элиты, многолетний первый номер Пауло Гассанига остался в команде и намерен отработать контракт, который завершается через год.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов входит в планы тренерского штаба, но на этот момент нет понимания, кто станет основным.

На позицию третьего кипера Жирона подписала Серхи Пуига.

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Иван Зинченко Источник: AS
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