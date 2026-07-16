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  4. Лаутаро Мартинес забил 40 голов за сборную Аргентины. Впереди только трое
Чемпионат мира
16 июля 2026, 12:23 |
460
0

Лаутаро Мартинес забил 40 голов за сборную Аргентины. Впереди только трое

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной

16 июля 2026, 12:23 |
460
0
Лаутаро Мартинес забил 40 голов за сборную Аргентины. Впереди только трое
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес
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28-летний нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил 40-й гол за сборную Аргентины.

Произошло это в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором форвард забил победный мяч.

Лаутаро Мартинес стал лишь четвертым аргентинцем, достигшим отметки в 40+ голов за национальную команду.

Ранее подобными достижениями отмечались Лионель Месси (125), Габриэль Батистута (55) и Серхио Агуэро (41).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Аргентины

  • 125 – Лионель Месси
  • 55 – Габриэль Батистута
  • 41 – Серхио Агуэро
  • 40 – Лаутаро Мартинес
  • 35 – Эрнан Креспо
  • 33 – Диего Марадона
  • 31 – Гонсало Игуаин
  • 31 – Анхель Ди Мария
  • 21 – Леопольдо Луке
  • 21 – Даниэль Пассарелла
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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