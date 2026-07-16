Лаутаро Мартинес забил 40 голов за сборную Аргентины. Впереди только трое
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной
28-летний нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил 40-й гол за сборную Аргентины.
Произошло это в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором форвард забил победный мяч.
Лаутаро Мартинес стал лишь четвертым аргентинцем, достигшим отметки в 40+ голов за национальную команду.
Ранее подобными достижениями отмечались Лионель Месси (125), Габриэль Батистута (55) и Серхио Агуэро (41).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Аргентины
- 125 – Лионель Месси
- 55 – Габриэль Батистута
- 41 – Серхио Агуэро
- 40 – Лаутаро Мартинес
- 35 – Эрнан Креспо
- 33 – Диего Марадона
- 31 – Гонсало Игуаин
- 31 – Анхель Ди Мария
- 21 – Леопольдо Луке
- 21 – Даниэль Пассарелла
🫵 Sergio Aguero you are next, 40 goals for Lautaro for Argentina and Lautaro is destined to be 2nd in their history… pic.twitter.com/MNdtZkrizR— INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) July 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перспективного форварда хочет подписать Порту
Мазур утверждает, что нужно закрепиться в элите