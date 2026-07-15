Сборная Аргентина забила второй гол в ворота Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026.

На 90+2-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.

❗️ ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте