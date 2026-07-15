Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте
Чемпионат мира
15 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 23:59
645
0

ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте

Аргентина повела со счетом 2:1 в конце полуфинала чемпионата мира 2026

15 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 23:59
645
0
ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Аргентина забила второй гол в ворота Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026.

На 90+2-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.

❗️ ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте

По теме:
Последний пазл: HEROIC усилили тренерский штаб французом killazoo
w0nderful сравнил систему NAVI с подходом Хаби Алонсо в Реал Мадриде
«Я пьяный спал на ларьке». Виталий ВОЛОЧАЙ рассказал историю из прошлого
футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Футбол | 15 июля 2026, 00:00 164
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции

Команда Дешама остановилась в шаге от финала ЧМ-2026

Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 15 июля 2026, 05:45 7
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026
Мбаппе объяснил, почему Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026

Килиан был достаточно самокритичен после матча

Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 15.07.2026, 23:34
Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Футбол | 15.07.2026, 08:35
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
Финал без Аргентины. Прогнозы на матчи 1/2 ЧМ
14.07.2026, 12:01 29
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.07.2026, 07:45 1
Бокс
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
Обнародована зарплата Пономаренко в Галатасарае. Матвей принял решение
14.07.2026, 08:32 31
Футбол
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 12
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем