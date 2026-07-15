Чемпионат мира15 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 23:59
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ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте
Аргентина повела со счетом 2:1 в конце полуфинала чемпионата мира 2026
15 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 23:59
645
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Сборная Аргентина забила второй гол в ворота Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026.
На 90+2-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.
❗️ ВИДЕО. Дубль Месси из ассистов! Как Лаутаро забил Англии на 90+2-й минуте
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