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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 10:53 | Обновлено 17 июля 2026, 11:15
1315
0

Стало известно, почему Гуцуляк отказался играть за Полесье

Олег Авдыш заявил, что его клиент хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате

17 июля 2026, 10:53 | Обновлено 17 июля 2026, 11:15
1315
0
Стало известно, почему Гуцуляк отказался играть за Полесье
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк
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Футбольный агент Олег Авдыш, занимающийся делами вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, объяснил, почему футболист не продолжил свои выступления за житомирское Полесье.

– Перевод Алексея в команду U-19 был попыткой давления из-за его отказа продолжать контракт с Полесьем?

– Полесье и Гуцуляк оказали друг другу колоссальную поддержку и толчок для развития. У нас нет желания вспоминать негатив, ведь светлых и положительных моментов за это время было гораздо больше. Алексей любит житомирскую команду. Она сыграла весомую роль в его карьере, а он, в свою очередь, оставил заметный след в истории клуба.

– Почему в итоге не удалось достичь компромисса по новому соглашению?

– Алексей аргументированно отмечал стремление продолжить карьеру за границей и испытать собственные силы в новой среде. Эта позиция никак не связана с Полесьем или каким-либо другим украинским коллективом — это абсолютно естественное профессиональное желание, – сказал Авдыш.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Авдыш
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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