Стало известно, почему Гуцуляк отказался играть за Полесье

Футбольный агент Олег Авдыш, занимающийся делами вингера сборной Украины Алексея Гуцуляка, объяснил, почему футболист не продолжил свои выступления за житомирское Полесье.

– Перевод Алексея в команду U-19 был попыткой давления из-за его отказа продолжать контракт с Полесьем?

– Полесье и Гуцуляк оказали друг другу колоссальную поддержку и толчок для развития. У нас нет желания вспоминать негатив, ведь светлых и положительных моментов за это время было гораздо больше. Алексей любит житомирскую команду. Она сыграла весомую роль в его карьере, а он, в свою очередь, оставил заметный след в истории клуба.

– Почему в итоге не удалось достичь компромисса по новому соглашению?

– Алексей аргументированно отмечал стремление продолжить карьеру за границей и испытать собственные силы в новой среде. Эта позиция никак не связана с Полесьем или каким-либо другим украинским коллективом — это абсолютно естественное профессиональное желание, – сказал Авдыш.