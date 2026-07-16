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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 22:28 | Обновлено 16 июля 2026, 22:39
2749
0

Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья

Араухо присоединится к житомирскому клубу

16 июля 2026, 22:28 | Обновлено 16 июля 2026, 22:39
2749
0
Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
ФК Полесье. Геннадий Буткевич
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Житомирское «Полесье» в ближайшее время объявит об очередном летнем приобретении.

По информации Игоря Бурбаса, полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо сегодня пройдет медицинское обследование в Словакии, где в настоящее время находится команда Руслана Ротаня на учебно-тренировочных сборах.

После успешного прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с житомирским клубом.

Сообщается, что переговоры о трансфере велись непосредственно на уровне президентов «Полесья» и «Кривбасса». При этом сумма трансфера будет значительно меньше 3 млн евро, которые были прописаны в контракте Араухо в качестве клаусулы.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир трансферы УПЛ Андрусв Араухо
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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