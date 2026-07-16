Буткевич договорился о громком трансфере для Полесья
Араухо присоединится к житомирскому клубу
Житомирское «Полесье» в ближайшее время объявит об очередном летнем приобретении.
По информации Игоря Бурбаса, полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо сегодня пройдет медицинское обследование в Словакии, где в настоящее время находится команда Руслана Ротаня на учебно-тренировочных сборах.
После успешного прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с житомирским клубом.
Сообщается, что переговоры о трансфере велись непосредственно на уровне президентов «Полесья» и «Кривбасса». При этом сумма трансфера будет значительно меньше 3 млн евро, которые были прописаны в контракте Араухо в качестве клаусулы.
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