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  4. Харьков вернет в УПЛ украинца, покинувшего Полесье
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 00:32 |
288
0

Харьков вернет в УПЛ украинца, покинувшего Полесье

Украинский клуб вернет Смолякова

14 июля 2026, 00:32 |
288
0
Харьков вернет в УПЛ украинца, покинувшего Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков
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«Харьков» близок к подписанию контракта с левым защитником Артемом Смоляковым, который в настоящее время выступает за американский «Лос-Анджелес».

По информации Игоря Бурбаса, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о переходе 23-летнего украинца. Стороны обсуждают вариант аренды футболиста с возможностью последующего полноценного выкупа.

Смоляков ранее выступал за житомирское «Полесье», а полтора года назад переехал в США. В составе «Лос-Анджелеса» защитник уже провел 40 матчей. У Артема также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.

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Артем Смоляков Лос-Анджелес (MLS) Харьков Полесье Житомир аренда игрока трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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