Харьков вернет в УПЛ украинца, покинувшего Полесье
Украинский клуб вернет Смолякова
«Харьков» близок к подписанию контракта с левым защитником Артемом Смоляковым, который в настоящее время выступает за американский «Лос-Анджелес».
По информации Игоря Бурбаса, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о переходе 23-летнего украинца. Стороны обсуждают вариант аренды футболиста с возможностью последующего полноценного выкупа.
Смоляков ранее выступал за житомирское «Полесье», а полтора года назад переехал в США. В составе «Лос-Анджелеса» защитник уже провел 40 матчей. У Артема также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий боксер не готов предоставить украинцу шанс на титул
Тренер хочет, чтобы Андрей остался в клубе