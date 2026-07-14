Харьков вернет в УПЛ украинца, покинувшего Полесье

«Харьков» близок к подписанию контракта с левым защитником Артемом Смоляковым, который в настоящее время выступает за американский «Лос-Анджелес».

По информации Игоря Бурбаса, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о переходе 23-летнего украинца. Стороны обсуждают вариант аренды футболиста с возможностью последующего полноценного выкупа.

Смоляков ранее выступал за житомирское «Полесье», а полтора года назад переехал в США. В составе «Лос-Анджелеса» защитник уже провел 40 матчей. У Артема также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.