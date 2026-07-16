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  4. Алан Ширер удивил заявлением после поражения Англии: «Просто повезло»
Чемпионат мира
16 июля 2026, 01:54 | Обновлено 16 июля 2026, 01:59
572
0

Алан Ширер удивил заявлением после поражения Англии: «Просто повезло»

Экс-форвард отдал должное аргентинским футболистам

16 июля 2026, 01:54 | Обновлено 16 июля 2026, 01:59
572
0
Алан Ширер удивил заявлением после поражения Англии: «Просто повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный английский форвард Алан Ширер признал боевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026 полностью заслуженной.

Аргентинцы пропустили первыми, но не поддались панике. Проигрывая в счете весь второй тайм, они совершили камбэк на последних минутах.

Две голевые передачи на свой счет записал Лионель Месси, а сама Аргентина перевернула игру за 7 минут – 2:1.

«Я считаю, что победила сильнейшая команда. Нужно быть откровенными и честными в этом отношении. Их реакция на пропущенный гол была блестящей: они несколько раз попали в штангу, и Англии просто повезло. То, как они не поддались панике, как четко придерживались своего плана на игру, как верили в то, что делают – и в итоге сделали это.

Замены сработали им на пользу, и нельзя не уважать то, как они вернулись в игру. Как бы больно ни было это признавать, но они заслуженно вышли в финал в воскресенье», – заявил Алан.

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Андрей Витренко Источник: BBC
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