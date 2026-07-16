Игрок Англии указал на причины поражения от Аргентины: «Играли пассивно»

Защитник сборной Англии Ден Берн пытался подобрать слова после провального матча против Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026.

Английская команда забила первой и вела в счете, но растеряла все после 84-й минуты: два ассиста Лионеля Месси привели к поражению (1:2).

После финального свистка Берн попытался проанализировать игру и объяснить, что случилось с командой.

«Абсолютно опустошен. Мне казалось, что большую часть матча мы довольно неплохо придерживались нашего плана на игру. Но очевидно, что после того, как мы забили, мы стали действовать немного пассивно, прижались к собственным воротам и в итоге поплатились за это.

Вероятно, мы позволили им создать слишком много моментов, а если ты так делаешь, то обязательно пропустишь. Это разочарование для нас. Раньше мы лучше защищались в подобных матчах и доводили их до победы. Когда ты останавливаешься так близко к финалу чемпионата мира, это действительно больно.

Почему изменилась игра после гола? Это тоже немного связано с обычной человеческой психологией. Вы же знаете, как хорошо мы удерживали преимущество в предыдущих матчах. Такое часто случается с большинством команд.

Чего не хватило? Я хотел бы знать ответ на этот вопрос. Я очень, очень горжусь тем, чего мы достигли на этом турнире. Честно говоря, я думал, что мы это сделаем. У меня было такое предчувствие. Действительно казалось, что мы на правильном пути. На таком уровне футбола все решают мелочи. У Аргентины уже есть этот опыт побед, и сегодня это, пожалуй, стало решающим фактором», – заявил Ден.