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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 18:02 | Обновлено 15 июля 2026, 18:09
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Шахтер договорился о громком трансфере за большие деньги

«Горняки» достигли соглашения с «Гремио» по Габриэлю Меку

15 июля 2026, 18:02 | Обновлено 15 июля 2026, 18:09
1140
2 Comments
Шахтер договорился о громком трансфере за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Донецкий «Шахтер» сделал важный шаг в переговорах о переходе бразильского таланта Габриэля Мека. «Гремио» одобрил предложение украинского клуба по 18-летнему полузащитнику.

По информации GZH, сумма сделки составит 70 миллионов бразильских реалов (около 12 миллионов евро), а также предусмотрены дополнительные бонусы за достижение определенных показателей. Бразильский клуб дал «зеленый свет» на трансфер, однако сделка еще не завершена окончательно.

Главным вопросом остается позиция самого футболиста. Мек рассматривает вариант перехода в «Шахтер», но пока не принял окончательного решения относительно выступлений в Украине.

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трансферы Гремио Шахтер Донецк трансферы УПЛ российско-украинская война Габриэль Мек
Дмитрий Олийченко Источник: GaúchaZH
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Тобто, ще не офіційно? Ну може хоч на 99,9 відсотків?))
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Олійченко клоун
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