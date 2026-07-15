Шахтер договорился о громком трансфере за большие деньги

Донецкий «Шахтер» сделал важный шаг в переговорах о переходе бразильского таланта Габриэля Мека. «Гремио» одобрил предложение украинского клуба по 18-летнему полузащитнику.

По информации GZH, сумма сделки составит 70 миллионов бразильских реалов (около 12 миллионов евро), а также предусмотрены дополнительные бонусы за достижение определенных показателей. Бразильский клуб дал «зеленый свет» на трансфер, однако сделка еще не завершена окончательно.

Главным вопросом остается позиция самого футболиста. Мек рассматривает вариант перехода в «Шахтер», но пока не принял окончательного решения относительно выступлений в Украине.