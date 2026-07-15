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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 14:55 | Обновлено 15 июля 2026, 14:57
1269
0

Шахтер вступил в борьбу с Манчестер Сити за трансфер большого таланта

Хейттору Винисиусу пророчат большое будущее

15 июля 2026, 14:55 | Обновлено 15 июля 2026, 14:57
1269
0
Шахтер вступил в борьбу с Манчестер Сити за трансфер большого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейттор Винисиус
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Донецкий «Шахтер» внимательно следит за развитием 18-летнего нападающего «Палмейраса» Хейттора Винисиуса, который в ближайшее время может дебютировать за основную команду бразильского клуба.

По информации ESPN Brazil, молодой форвард произвёл сильное впечатление на главного тренера Абела Феррейру во время тренировок с первой командой. Винисиус регулярно отличался голами во внутренних матчах и уже заслужил шанс проявить себя на взрослом уровне.

Помимо «Шахтера», за талантливым нападающим следят «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и мадридский «Атлетико». Сообщается, что английский гранд ранее уже пытался договориться о трансфере, однако получил отказ.

«Палмейрас» не намерен торопиться с продажей футболиста. Клуб владеет 100% прав на игрока, а его контракт действует до 2029 года. Бразильцы планируют сначала дать Хейттору возможность закрепиться в первой команде, что может существенно увеличить его трансферную стоимость и усилить конкуренцию среди претендентов.

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Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
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