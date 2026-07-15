Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок

Легенда сборной Франции Зинедин Зидан возглавит «ле бле» после ЧМ-2026.

Нынешний главный тренер команды Дидье Дешам покинет свой пост после 14 лет работы. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Федерация футбола Франции планирует подписать все формальные документы с Зиданом после завершения чемпионата мира.

Отмечается, что бывший капитан сборной Франции последние восемь месяцев игнорировал любые предложения о работе, поскольку ждал возможности возглавить национальную команду.

У Зидана небольшой, но чрезвычайно успешный тренерский опыт. За пять лет во главе «Реала» он выиграл 11 крупных трофеев, включая два титула Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов.

Сборная Франции накануне уступила Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с одной из команд пары Аргентина – Англия.