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Чемпионат мира
15 июля 2026, 14:23 | Обновлено 15 июля 2026, 14:46
1552
4

Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок

Зидан восемь месяцев ждал этого момента

15 июля 2026, 14:23 | Обновлено 15 июля 2026, 14:46
1552
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Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Зидан и Дешам
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Легенда сборной Франции Зинедин Зидан возглавит «ле бле» после ЧМ-2026.

Нынешний главный тренер команды Дидье Дешам покинет свой пост после 14 лет работы. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Федерация футбола Франции планирует подписать все формальные документы с Зиданом после завершения чемпионата мира.

Отмечается, что бывший капитан сборной Франции последние восемь месяцев игнорировал любые предложения о работе, поскольку ждал возможности возглавить национальную команду.

У Зидана небольшой, но чрезвычайно успешный тренерский опыт. За пять лет во главе «Реала» он выиграл 11 крупных трофеев, включая два титула Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов.

Сборная Франции накануне уступила Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с одной из команд пары Аргентина – Англия.

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Зинедин Зидан Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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та про це було відомо ще як мінімум півроку тому'. незалежно від успіхів Дешама
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п.Карло поставив гру,а Зідан по енерції тої гри зібрав лаври. 
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0
Найшли на що звалити? Дешам вінний. Та пан Зідан - гівно, а не тренер, жопа фпацузам.
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-2
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