Сборную Франции после вылета с ЧМ возглавит легендарный экс-игрок
Зидан восемь месяцев ждал этого момента
Легенда сборной Франции Зинедин Зидан возглавит «ле бле» после ЧМ-2026.
Нынешний главный тренер команды Дидье Дешам покинет свой пост после 14 лет работы. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Федерация футбола Франции планирует подписать все формальные документы с Зиданом после завершения чемпионата мира.
Отмечается, что бывший капитан сборной Франции последние восемь месяцев игнорировал любые предложения о работе, поскольку ждал возможности возглавить национальную команду.
У Зидана небольшой, но чрезвычайно успешный тренерский опыт. За пять лет во главе «Реала» он выиграл 11 крупных трофеев, включая два титула Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов.
Сборная Франции накануне уступила Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с одной из команд пары Аргентина – Англия.
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