Ямаль против Мбаппе: Ламин доминирует, а Килиан забивает

Звездные игроки Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе в матче полуфинала ЧМ-2026 между Испанией и Францией провели между собой уже 11 матч на уровне клубов и сборных.

В командном плане Ямаль доминирует – Барселона и Испания с Ямалем выиграли 9 встреч у Реала и Франции с Килианом в составе.

Однако в личной статистике у Мбаппе все гораздо лучше: в матчах против команд Ямаля он забил 9 голов и сделал 2 ассиста, тогда как у Ламина 6 голов и 3 ассиста.