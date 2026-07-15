Чемпионат мира15 июля 2026, 14:59 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
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Ямаль против Мбаппе: Ламин доминирует, а Килиан забивает
Испанец доминирует на клубном уровне и уровне сборных
15 июля 2026, 14:59 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
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Звездные игроки Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе в матче полуфинала ЧМ-2026 между Испанией и Францией провели между собой уже 11 матч на уровне клубов и сборных.
В командном плане Ямаль доминирует – Барселона и Испания с Ямалем выиграли 9 встреч у Реала и Франции с Килианом в составе.
Однако в личной статистике у Мбаппе все гораздо лучше: в матчах против команд Ямаля он забил 9 голов и сделал 2 ассиста, тогда как у Ламина 6 голов и 3 ассиста.
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