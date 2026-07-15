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Чемпионат мира
15 июля 2026, 14:59 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
451
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Ямаль против Мбаппе: Ламин доминирует, а Килиан забивает

Испанец доминирует на клубном уровне и уровне сборных

15 июля 2026, 14:59 | Обновлено 15 июля 2026, 15:23
451
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Ямаль против Мбаппе: Ламин доминирует, а Килиан забивает
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездные игроки Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе в матче полуфинала ЧМ-2026 между Испанией и Францией провели между собой уже 11 матч на уровне клубов и сборных.

В командном плане Ямаль доминирует – Барселона и Испания с Ямалем выиграли 9 встреч у Реала и Франции с Килианом в составе.

Однако в личной статистике у Мбаппе все гораздо лучше: в матчах против команд Ямаля он забил 9 голов и сделал 2 ассиста, тогда как у Ламина 6 голов и 3 ассиста.

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Ламин Ямаль Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Реал Мадрид Барселона
Иван Зинченко Источник: Squawka
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 давно зїла сеье, бо мавпа.Де та кому? З 11-метроваих, ця мавпа
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яке значення мають голи, якщо команда програє?
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