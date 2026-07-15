Лупашко переманил в чемпионат Польши ключевого игрока сборной Украины U-19

Полузащитник словенской «Олимпии» и сборной Украины U-19 Даниил Малов продолжит карьеру в чемпионате Польши. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В услугах талантливого 19-летнего футболиста заинтересована «Лехия» Гданьск, которую летом возглавил известный украинский специалист Владислав Лупашко.

В среду, 15 июля, Малов пройдет медосмотр в польской команде, после чего сможет подписать полноценный контракт. Полузащитник присоединится к своим соотечественникам – Ивану Желизко и Богдану Вьюннику.

Даниил выступает в чемпионате Словении с августа 2022 года, где защищал цвета «Нафты», «Домжале» и «Олимпии». В прошлом сезоне провел шесть матчей за армянский «Гандзасар», где играл на правах аренды.

Малов успешно выступал на чемпионате Европы U-19, где помог «сине-желтым» дойти до полуфинала и попал в символическую сборную лучших игроков всего турнира.