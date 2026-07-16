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  4. Дешам назвал виновных в поражении Франции от Испании на ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 04:32 |
294
0

Дешам назвал виновных в поражении Франции от Испании на ЧМ-2026

Тренер выделил игроков команды, которые уступали в техническом плане

16 июля 2026, 04:32 |
294
0
Дешам назвал виновных в поражении Франции от Испании на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал причину поражения команды в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Испании со счётом 0:2.

«Мы были слабее в техническом и атакующем плане. Наши футболисты допустили слишком много ошибок в этом матче. А затем дало о себе знать и высокая качество игры сборной Испании», – сказал Дидье Дешам.

Ранее нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что в поражении от Испании со счётом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 есть и его вина.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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