Чемпионат мира16 июля 2026, 04:32 |
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Дешам назвал виновных в поражении Франции от Испании на ЧМ-2026
Тренер выделил игроков команды, которые уступали в техническом плане
16 июля 2026, 04:32 |
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал причину поражения команды в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против сборной Испании со счётом 0:2.
«Мы были слабее в техническом и атакующем плане. Наши футболисты допустили слишком много ошибок в этом матче. А затем дало о себе знать и высокая качество игры сборной Испании», – сказал Дидье Дешам.
Ранее нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что в поражении от Испании со счётом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 есть и его вина.
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