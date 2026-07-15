Чемпионат мира15 июля 2026, 13:31 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
1786
6
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Взял вину на себя
15 июля 2026, 13:31 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
1786
Подпишитесь на новости Sport.ua
Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что в поражении от Испании 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 есть и его вина.
«Я – капитан этой команды, и я чувствую и принимаю все ответственность. С этим у меня проблем нет. Мы хотели выйти в финал, но не вышли туда, и в этом есть моя вина».
«Мы были небрежными в атаке. Не использовали свои шансы, когда могли их наказать за ошибки», – сказал Мбаппе.
Игрок завершил турнир c 8 точными ударами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 15 июля 2026, 07:30 8
Мазур рассказал об уходе Христича и Шафаренко
Футбол | 14 июля 2026, 15:56 0
Франция – Англия: таким я вижу финал нынешнего Мундиаля
Футбол | 15.07.2026, 06:43
Футбол | 15.07.2026, 10:58
Футбол | 14.07.2026, 14:21
Популярные новости
15.07.2026, 00:49 12
13.07.2026, 10:50 29
15.07.2026, 05:45 5
14.07.2026, 06:51 21
14.07.2026, 07:19 15
13.07.2026, 10:26 8
13.07.2026, 09:42 5
14.07.2026, 12:01 27
наполегливіша, цілеспрямованіша та енергійніша весь час. Таке відчуття
що грали команди дуже різного рівня. Але як таке могло статися.Тактика,
тренерська думка, єдність команди Іспанії, такі пояснення мені нагадують
пояснення підвищення цін з метою "економічної доцільності". Тобто до
1/2 фіналу Франція все це мала а за 3 дня розгубила. І чи не розгубить
це все Іспанія у фіналі з Аргентиною?)))