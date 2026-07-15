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  4. Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Чемпионат мира
15 июля 2026, 13:31 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
1786
6

Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Взял вину на себя

15 июля 2026, 13:31 | Обновлено 15 июля 2026, 13:48
1786
6 Comments
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что в поражении от Испании 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 есть и его вина.

«Я – капитан этой команды, и я чувствую и принимаю все ответственность. С этим у меня проблем нет. Мы хотели выйти в финал, но не вышли туда, и в этом есть моя вина».

«Мы были небрежными в атаке. Не использовали свои шансы, когда могли их наказать за ошибки», – сказал Мбаппе.

Игрок завершил турнир c 8 точными ударами.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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Комментарии 6
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да які шанси  там невикористали...іх і не було ..
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+2
А не пішла б ця мммєбббєпппє на три літери. Воно ж гівно ніколи не грало на команду. Гнати пінками під жопу.
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+1
Он не завершил, еще матч за 3 место, может забить больше
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0
Франція дуже дивно грала. Іспанія відчутно була швидша, технічніша,
наполегливіша, цілеспрямованіша та енергійніша весь час. Таке відчуття
що грали команди дуже різного рівня. Але як таке могло статися.Тактика,
тренерська думка, єдність команди Іспанії, такі пояснення мені нагадують
пояснення підвищення цін з метою "економічної доцільності". Тобто до
1/2 фіналу Франція все це мала а за 3 дня розгубила. І чи не розгубить
це все Іспанія у фіналі з Аргентиною?)))
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0
олейченко - вот главный виновник 
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0
На мою думку, перші хто заслуговував на чемпіонство. Але так просто попливти через пропущений... Але й піналька така вже, я б за таке не давав. Там і удару як такого не було. Сумно. Вже й не цікаво дивитись далі. Бо кубок точно віддадуть гному. Не виграють, а віддадуть. 
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-1
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