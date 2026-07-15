Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ

Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что в поражении от Испании 0:2 в полуфинале ЧМ-2026 есть и его вина.

«Я – капитан этой команды, и я чувствую и принимаю все ответственность. С этим у меня проблем нет. Мы хотели выйти в финал, но не вышли туда, и в этом есть моя вина».

«Мы были небрежными в атаке. Не использовали свои шансы, когда могли их наказать за ошибки», – сказал Мбаппе.

Игрок завершил турнир c 8 точными ударами.