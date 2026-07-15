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  4. Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Чемпионат мира
15 июля 2026, 06:43 |
3866
0

Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания

Коуч испанцев подколол своего визави

15 июля 2026, 06:43 |
3866
0
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова коуча Франции Дидье Дешама, критиковавшего арбитра после поражения (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Когда проиграешь, все мы ищем оправдание. Мы пережили плохие моменты с судейством. Это напомнило нам день матча против Уругвая.

Было несколько эпизодов, в которых мы чувствуем себя пострадавшими. Снисхождение арбитра... Все, о чем я прошу, — чтобы мы все становились лучше: судейство, ВАР», – сказал де ла Фуэнте.

Испания уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуэнте квалифицировались в финал ЧМ-2026, где сыграют против победителя пары Англия – Аргентина. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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