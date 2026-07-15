Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова коуча Франции Дидье Дешама, критиковавшего арбитра после поражения (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Когда проиграешь, все мы ищем оправдание. Мы пережили плохие моменты с судейством. Это напомнило нам день матча против Уругвая.

Было несколько эпизодов, в которых мы чувствуем себя пострадавшими. Снисхождение арбитра... Все, о чем я прошу, — чтобы мы все становились лучше: судейство, ВАР», – сказал де ла Фуэнте.

Испания уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуэнте квалифицировались в финал ЧМ-2026, где сыграют против победителя пары Англия – Аргентина. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.