Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Коуч испанцев подколол своего визави
Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова коуча Франции Дидье Дешама, критиковавшего арбитра после поражения (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.
«Когда проиграешь, все мы ищем оправдание. Мы пережили плохие моменты с судейством. Это напомнило нам день матча против Уругвая.
Было несколько эпизодов, в которых мы чувствуем себя пострадавшими. Снисхождение арбитра... Все, о чем я прошу, — чтобы мы все становились лучше: судейство, ВАР», – сказал де ла Фуэнте.
Испания уверенно шагает по Мундиалю. Подопечные Луиса де ла Фуэнте квалифицировались в финал ЧМ-2026, где сыграют против победителя пары Англия – Аргентина. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
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