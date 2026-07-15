Франция остановилась. Мбаппе впервые в карьере не сыграет в финале ЧМ

27-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе впервые в карьере остался без финала чемпионата мира.

Мбаппе вместе с партнерами были близки к главному матчу ЧМ-2026, но на стадии полуфинала они уступили Испании – 0:2.

За свою карьеру Килиан трижды принимал участие в мундиалях и дважды доходил до финала. Первый ЧМ для Мбаппе закончился триумфом, а в 2022 году Килиан и Ко ограничились серебром, проиграв Аргентине.

На нынешнем турнире Мбаппе отыграл восемь матчей, в которых забил семь мячей и отдал три ассиста. Впереди французов ждет матч за бронзу.

В целом на чемпионатах мира у Килиана почти идеальная статистика: 21 поединок, 20 голов, шесть голевых передач.