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Чемпионат мира
15 июля 2026, 04:39 | Обновлено 15 июля 2026, 04:42
551
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Франция остановилась. Мбаппе впервые в карьере не сыграет в финале ЧМ

До этого Килиан вместе с партнерами доходил до главного матча турнира

15 июля 2026, 04:39 | Обновлено 15 июля 2026, 04:42
551
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Франция остановилась. Мбаппе впервые в карьере не сыграет в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе впервые в карьере остался без финала чемпионата мира.

Мбаппе вместе с партнерами были близки к главному матчу ЧМ-2026, но на стадии полуфинала они уступили Испании – 0:2.

За свою карьеру Килиан трижды принимал участие в мундиалях и дважды доходил до финала. Первый ЧМ для Мбаппе закончился триумфом, а в 2022 году Килиан и Ко ограничились серебром, проиграв Аргентине.

На нынешнем турнире Мбаппе отыграл восемь матчей, в которых забил семь мячей и отдал три ассиста. Впереди французов ждет матч за бронзу.

В целом на чемпионатах мира у Килиана почти идеальная статистика: 21 поединок, 20 голов, шесть голевых передач.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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