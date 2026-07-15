Франция остановилась. Мбаппе впервые в карьере не сыграет в финале ЧМ
До этого Килиан вместе с партнерами доходил до главного матча турнира
27-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе впервые в карьере остался без финала чемпионата мира.
Мбаппе вместе с партнерами были близки к главному матчу ЧМ-2026, но на стадии полуфинала они уступили Испании – 0:2.
За свою карьеру Килиан трижды принимал участие в мундиалях и дважды доходил до финала. Первый ЧМ для Мбаппе закончился триумфом, а в 2022 году Килиан и Ко ограничились серебром, проиграв Аргентине.
На нынешнем турнире Мбаппе отыграл восемь матчей, в которых забил семь мячей и отдал три ассиста. Впереди французов ждет матч за бронзу.
В целом на чемпионатах мира у Килиана почти идеальная статистика: 21 поединок, 20 голов, шесть голевых передач.
For the first time in his career, Kylian Mbappé WON'T be playing in a World Cup final…— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 14, 2026
✅ 2018 - Final (Winner)
✅ 2022 - Final
❌ 2026 - Semi-Final pic.twitter.com/wbjGKbYOtV
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