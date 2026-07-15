Машина из Европы. Сборная Испании установила рекорд в плей-офф ЧМ и ЧЕ
Испанцы довели свою статистику побед до отметки 8
Сборная Испании установила абсолютный рекорд среди европейцев на главных международных турнирах после победы над Францией в полуфинале ЧМ-2026 (2:0).
Испанцы – первые представители Европы, одержавшие восемь подряд побед в матчах плей-офф на чемпионатах мира и чемпионатах Европы.
Начиная с триумфального ЧЕ-2024, Фурия Роха ведет свою положительную статистику на главных турнирах. Исторический путь сборной Испании стартовал с разгромной победы над Грузией в 1/8 финала ЧЕ (4:1).
Таким образом, сборная Испании превзошла достижение Италии на турнирах с 1934 по 1938 годы, а также собственную серию, продолжавшуюся с 2008 по 2010 годы.
Однако испанцы могут дополнить свой список, если выиграют в финале мундиаля. Их соперником в матче за золото станет победитель пары Англия – Аргентина.
Статистика побед сборной Испании в плей-офф топ-турниров:
- ЧЕ-2024. 1/8 финала. Испания – Грузия – 4:1
- ЧЕ-2024. 1/4 финала. Испания – Германия – 2:1
- ЧЕ-2024. 1/2 финала. Испания – Франция – 2:1
- ЧЕ-2024. Финал. Испания – Англия – 2:1
- ЧС-2026. 1/16 финала. Испания – Австрия – 3:0
- ЧС-2026. 1/8 финала. Испания – Португалия – 1:0
- ЧС-2026. 1/4 финала. Испания – Бельгия – 2:1
- ЧС-2026. 1/2 финала. Испания – Франция – 2:0
1 - Spain are the first ever European nation to win eight consecutive knockout stage matches at major tournaments (World Cup/EURO).— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
Know-how. pic.twitter.com/pjUqW7fLeO
Spain become the first European nation to win EIGHT consecutive knockout games at major tournaments:— Squawka (@Squawka) July 14, 2026
◉ Spain 4-1 Georgia (2024)
◉ Spain 2-1 Germany (2024)
◉ Spain 2-1 France (2024)
◉ Spain 2-1 England (2024)
◉ Spain 3-0 Austria (2026)
◉ Spain 1-0 Portugal (2026)
◉ Spain… pic.twitter.com/b7bpgPt6Kg
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