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Чемпионат мира
15 июля 2026, 02:23 | Обновлено 15 июля 2026, 02:30
249
0

Машина из Европы. Сборная Испании установила рекорд в плей-офф ЧМ и ЧЕ

Испанцы довели свою статистику побед до отметки 8

15 июля 2026, 02:23 | Обновлено 15 июля 2026, 02:30
249
0
Машина из Европы. Сборная Испании установила рекорд в плей-офф ЧМ и ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании установила абсолютный рекорд среди европейцев на главных международных турнирах после победы над Францией в полуфинале ЧМ-2026 (2:0).

Испанцы – первые представители Европы, одержавшие восемь подряд побед в матчах плей-офф на чемпионатах мира и чемпионатах Европы.

Начиная с триумфального ЧЕ-2024, Фурия Роха ведет свою положительную статистику на главных турнирах. Исторический путь сборной Испании стартовал с разгромной победы над Грузией в 1/8 финала ЧЕ (4:1).

Таким образом, сборная Испании превзошла достижение Италии на турнирах с 1934 по 1938 годы, а также собственную серию, продолжавшуюся с 2008 по 2010 годы.

Однако испанцы могут дополнить свой список, если выиграют в финале мундиаля. Их соперником в матче за золото станет победитель пары Англия – Аргентина.

Статистика побед сборной Испании в плей-офф топ-турниров:

  • ЧЕ-2024. 1/8 финала. Испания – Грузия – 4:1
  • ЧЕ-2024. 1/4 финала. Испания – Германия – 2:1
  • ЧЕ-2024. 1/2 финала. Испания – Франция – 2:1
  • ЧЕ-2024. Финал. Испания – Англия – 2:1
  • ЧС-2026. 1/16 финала. Испания – Австрия – 3:0
  • ЧС-2026. 1/8 финала. Испания – Португалия – 1:0
  • ЧС-2026. 1/4 финала. Испания – Бельгия – 2:1
  • ЧС-2026. 1/2 финала. Испания – Франция – 2:0
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Андрей Витренко Источник: Opta
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