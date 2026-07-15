Защитник сборной Испании повторил достижение Фернандо Йерро на ЧМ
Педро Порро – второй испанский защитник, забивший два гола на мундиале
Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро повторил достижение легендарного Фернандо Йерро после победы над Францией в полуфинале ЧМ-2026 (2:0).
Педро стал автором второго гола в матче, что позволило ему сравняться с Фернандо: Порро – второй испанский защитник после Йерро, забивавший дважды на одном ЧМ.
В свое время Фернандо оформил два гола на мундиале 1998 года. Защитник поразил ворота Болгарии (6:1) и Нигерии (2:3) на групповом этапе.
Кроме того, Порро пополнил список защитников на нынешнем ЧМ, забивших более одного мяча.
Защитники с 2+ голами на ЧМ-2026:
- Рамин Резаян (Иран) – 2
- Даниэль Муньос (Колумбия) – 2
- Педро Порро (Испания) – 2
2 - Pedro Porro 🇪🇸 es el segundo defensa que marca dos goles con la @SEFutbol en una misma edición de la @fifaworldcup_es tras Fernando Hierro, que lo logró en 1998 y 2002.— OptaJose (@OptaJose) July 14, 2026
Sorpresa. pic.twitter.com/LW8q4kAUJi
Three defenders have scored multiple goals at the 2026 World Cup:— Squawka (@Squawka) July 14, 2026
🇮🇷 Ramin Rezaeian
🇨🇴 Daniel Muñoz
🇪🇸 Pedro Porro 🆕
He is just the second Spanish defender to score twice at a single World Cup, along with Fernando Hierro (1998 and 2002). 👏 pic.twitter.com/TPvO30umd2
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