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Чемпионат мира
15 июля 2026, 01:39 | Обновлено 15 июля 2026, 01:40
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Защитник сборной Испании повторил достижение Фернандо Йерро на ЧМ

Педро Порро – второй испанский защитник, забивший два гола на мундиале

15 июля 2026, 01:39 | Обновлено 15 июля 2026, 01:40
240
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Защитник сборной Испании повторил достижение Фернандо Йерро на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро
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Защитник «Тоттенхэма» и сборной Испании Педро Порро повторил достижение легендарного Фернандо Йерро после победы над Францией в полуфинале ЧМ-2026 (2:0).

Педро стал автором второго гола в матче, что позволило ему сравняться с Фернандо: Порро – второй испанский защитник после Йерро, забивавший дважды на одном ЧМ.

В свое время Фернандо оформил два гола на мундиале 1998 года. Защитник поразил ворота Болгарии (6:1) и Нигерии (2:3) на групповом этапе.

Кроме того, Порро пополнил список защитников на нынешнем ЧМ, забивших более одного мяча.

Защитники с 2+ голами на ЧМ-2026:

  • Рамин Резаян (Иран) – 2
  • Даниэль Муньос (Колумбия) – 2
  • Педро Порро (Испания) – 2
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Андрей Витренко Источник: Opta
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