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  4. Динамо получило официальное предложение о трансфере на сумму 25,5 млн евро
Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 23:22 |
1603
2

Динамо получило официальное предложение о трансфере на сумму 25,5 млн евро

«Галатасарай» продолжает вести переговоры с киевлянами

15 июля 2026, 23:22 |
1603
2 Comments
Динамо получило официальное предложение о трансфере на сумму 25,5 млн евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает переговоры с киевским «Динамо» о переходе нападающего Матвея Пономаренко.

По информации журналиста Эрдема Ачикгёза, стороны обсуждают сделку по схеме аренды с обязательным выкупом.

Сообщается, что «Галатасарай» готов заплатить 3,5 миллиона евро за аренду 19-летнего форварда, а также включить в соглашение обязательный выкуп за 22 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Аякс трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Новость от дебила про дебила для дебилов
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давай ще олійченко))
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