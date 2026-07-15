Динамо получило официальное предложение о трансфере на сумму 25,5 млн евро

Турецкий «Галатасарай» продолжает переговоры с киевским «Динамо» о переходе нападающего Матвея Пономаренко.

По информации журналиста Эрдема Ачикгёза, стороны обсуждают сделку по схеме аренды с обязательным выкупом.

Сообщается, что «Галатасарай» готов заплатить 3,5 миллиона евро за аренду 19-летнего форварда, а также включить в соглашение обязательный выкуп за 22 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.