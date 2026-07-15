Динамо получило официальное предложение о трансфере на сумму 25,5 млн евро
«Галатасарай» продолжает вести переговоры с киевлянами
Турецкий «Галатасарай» продолжает переговоры с киевским «Динамо» о переходе нападающего Матвея Пономаренко.
По информации журналиста Эрдема Ачикгёза, стороны обсуждают сделку по схеме аренды с обязательным выкупом.
Сообщается, что «Галатасарай» готов заплатить 3,5 миллиона евро за аренду 19-летнего форварда, а также включить в соглашение обязательный выкуп за 22 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Matviy Ponomarenko için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir formül masada.— Sami Yen Gündem (@samiyengundem) July 14, 2026
🔸 3,5 milyon Euro kiralama bedeli ve 22 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. (Erdem Açıkgöz) pic.twitter.com/tQTDVGhbui
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