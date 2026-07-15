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Лига конференций
Дечич
15.07.2026 21:30 - : -
Лиепая
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Лига конференций
15 июля 2026, 13:12 |
162
0

Дечич – Лиепая. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 15 июля в 21:30 по Киеву

15 июля 2026, 13:12 |
162
0
Дечич – Лиепая. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Лиепая
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В среду, 15 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Дечичем» и «Лиепаей». По киевскому времени игра начнется в 21:30. В первом поединке минимальную победу одержала Лиепая.

Дечич

Предыдущий сезон чемпионата Черногории прошел для команды довольно средне. За 36 матчей турнира «Дечичу» удалось набрать 51 зачетный пункт, благодаря чему он и занял 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, «Сутьески», было огромным – 21 очко.

В национальном кубке «Дечич» тоже не торжествовал, хотя смог дойти до финала, где с минимальным счетом проиграл «Морнар Бару». До этого клуб выбил «Отрант», «Сутьеску» и «Будучност».

Лиепая

Для бронзового призера прошлогоднего чемпионата Латвии текущий сезон складывается неудачно. После 22 поединков Высшей лиги на балансе «Лиепаи» есть только 28 очков, из-за чего она находится на 4-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-3 уже очень существенно – 12 зачетных пунктов.

В Кубке Латвии тоже не сложилось – «Лиепая» вылетела на стадии 1/8 финала после минимального поражения против «Ауды».

Личные встречи

До текущей квалификации коллективы ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

  • За 11 выездных игр текущего сезона чемпионата Латвии «Лиепая» получила всего 8 баллов.
  • «Лиепая» не побеждает на выезде уже 8 игр подряд. 7 из них коллектив проиграл.
  • «Дечич» не сохранил ворота сухими ни в одном из 7 последних матчей.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.82 для "Дечича" и 2.29 для «Лиепаи». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Дечич
15 июля 2026 -
21:30
Лиепая
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лиепая Дечич Тузи прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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