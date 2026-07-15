В среду, 15 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Дечичем» и «Лиепаей». По киевскому времени игра начнется в 21:30. В первом поединке минимальную победу одержала Лиепая.



Дечич



Предыдущий сезон чемпионата Черногории прошел для команды довольно средне. За 36 матчей турнира «Дечичу» удалось набрать 51 зачетный пункт, благодаря чему он и занял 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, «Сутьески», было огромным – 21 очко.



В национальном кубке «Дечич» тоже не торжествовал, хотя смог дойти до финала, где с минимальным счетом проиграл «Морнар Бару». До этого клуб выбил «Отрант», «Сутьеску» и «Будучност».



Лиепая



Для бронзового призера прошлогоднего чемпионата Латвии текущий сезон складывается неудачно. После 22 поединков Высшей лиги на балансе «Лиепаи» есть только 28 очков, из-за чего она находится на 4-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-3 уже очень существенно – 12 зачетных пунктов.



В Кубке Латвии тоже не сложилось – «Лиепая» вылетела на стадии 1/8 финала после минимального поражения против «Ауды».



Личные встречи



До текущей квалификации коллективы ни разу не играли друг с другом.



Интересные факты

За 11 выездных игр текущего сезона чемпионата Латвии «Лиепая» получила всего 8 баллов.

«Лиепая» не побеждает на выезде уже 8 игр подряд. 7 из них коллектив проиграл.

«Дечич» не сохранил ворота сухими ни в одном из 7 последних матчей.



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