Команда с воспитанником Шахтера вышла во 2-й раунд квалификации ЛК
Лиепая из Латвии второй раз переиграла Дечич из Черногорий
15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Латвийская Лиепая во второй раз обыграла черногорский Дечич (2:1) и пробилась в следующий этап турнира.
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Первый поединок завершился минимальной победой Лиепаи (1:0), поэтому по сумме двух матчей латвийский клуб вышел в Q2 ЛК.
В составе гостей в стартовом составе вышел украинский полузащитник, воспитанник донецкого Шахтера Андрей Коробенко. В начале второго тайма, на 46-й минуте, он был заменен.
Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Давора Контича. Перед перерывом Кивон Лейдсман восстановил равновесие, а на 61-й минуте победный мяч для Лиепаи забил бразилец Феллипе Виейра.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций Лиепая сыграет против команды Аустрия Вена из Австрии (23 и 30 июля).
Лига конференций УЕФА. 1-й квалификационный раунд
Ответный матч. 15 июля 2026. Тузи (Черногория)
Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия) – 1:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Давор Контич, 12 – Кивон Лейдсман, 45+1, Феллипе Виейра, 61.
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