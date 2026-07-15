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Лига конференций
Дечич
15.07.2026 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Лиепая Проходит дальше
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Лига конференций
15 июля 2026, 23:29 | Обновлено 15 июля 2026, 23:34
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Команда с воспитанником Шахтера вышла во 2-й раунд квалификации ЛК

Лиепая из Латвии второй раз переиграла Дечич из Черногорий

15 июля 2026, 23:29 | Обновлено 15 июля 2026, 23:34
310
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Команда с воспитанником Шахтера вышла во 2-й раунд квалификации ЛК
Baltic News. Андрей Коробенко
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15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Латвийская Лиепая во второй раз обыграла черногорский Дечич (2:1) и пробилась в следующий этап турнира.

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Первый поединок завершился минимальной победой Лиепаи (1:0), поэтому по сумме двух матчей латвийский клуб вышел в Q2 ЛК.

В составе гостей в стартовом составе вышел украинский полузащитник, воспитанник донецкого Шахтера Андрей Коробенко. В начале второго тайма, на 46-й минуте, он был заменен.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Давора Контича. Перед перерывом Кивон Лейдсман восстановил равновесие, а на 61-й минуте победный мяч для Лиепаи забил бразилец Феллипе Виейра.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций Лиепая сыграет против команды Аустрия Вена из Австрии (23 и 30 июля).

Лига конференций УЕФА. 1-й квалификационный раунд

Ответный матч. 15 июля 2026. Тузи (Черногория)

Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия) – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Давор Контич, 12 – Кивон Лейдсман, 45+1, Феллипе Виейра, 61.

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Лига конференций Андрей Коробенко Шахтер Донецк Лиепая Дечич Тузи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Браво, Лієпая!🇱🇻 Радість за команду з братньої Латвії з українцем у складі!💪
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