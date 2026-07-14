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Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 16:06 |
795
0

Шахтер решил отправить своего футболиста в Киев

Савченко перейдет в «Локомотив»

14 июля 2026, 16:06 |
795
0
Шахтер решил отправить своего футболиста в Киев
ФК Александрия. Роман Савченко
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Киевский «Локомотив» оформит подписание контракта с защитником донецкого «Шахтера» Романом Савченко.

По информации ТаТоТаке, 22-летний футболист перейдет в столичный клуб на правах аренды. Ранее защитник пытался закрепиться в УПЛ, выступая за «Черноморец» и «Александрию», однако не смог стать основным игроком этих команд.

Помимо Савченко, «Локомотив» планирует оформить ещё два подписания. По данным источника, состав новичка Первой лиги пополнят 29-летний вратарь Роман Лёпка, ранее защищавший цвета «Кудровки», а также 22-летний центральный защитник Денис Гарькавенко. Последним клубом защитника была стрийская «Скала».

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Роман Савченко Шахтер Донецк Локомотив Киев Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ аренда игрока Роман Лепка Денис Гарькавенко
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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