Шахтер решил отправить своего футболиста в Киев

Киевский «Локомотив» оформит подписание контракта с защитником донецкого «Шахтера» Романом Савченко.

По информации ТаТоТаке, 22-летний футболист перейдет в столичный клуб на правах аренды. Ранее защитник пытался закрепиться в УПЛ, выступая за «Черноморец» и «Александрию», однако не смог стать основным игроком этих команд.

Помимо Савченко, «Локомотив» планирует оформить ещё два подписания. По данным источника, состав новичка Первой лиги пополнят 29-летний вратарь Роман Лёпка, ранее защищавший цвета «Кудровки», а также 22-летний центральный защитник Денис Гарькавенко. Последним клубом защитника была стрийская «Скала».